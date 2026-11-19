ضرورت عبور از خامفروشی و حرکت بهسوی ارزشآفرینی/ ظرفیتهای بوشهر در انتظار سرمایهگذاری است
گروه استانها - استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت عبور از اقتصاد متکی بر خامفروشی، خواستار نقشآفرینی جدیتر در معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان، جذب سرمایهگذاران توانمند و توسعه بازارهای صادراتی شد؛ مطالبهای که میتواند مسیر بهرهبرداری از ظرفیتهای مغفول مانده اقتصاد بوشهر را تغییر دهد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، با اشاره به جایگاه راهبردی استان در حاشیه خلیج فارس، اقتصاد دریامحور و توسعه تجارت خارجی را از محورهای اصلی برنامههای اقتصادی مدیریت استان دانست.
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی بوشهر و برخورداری از ظرفیتهای بندری، این استان را به یکی از کانونهای مهم تجارت و حملونقل دریایی کشور تبدیل کرده، افزود: بهرهگیری هدفمند از این مزیتها میتواند زمینهساز گسترش صادرات، رونق فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال باشد.
استاندار بوشهر، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در بهرهبرداری از ظرفیتهای صنعتی استان افزود: توسعه صنایع پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و باید با تقویت زنجیره ارزش، از خامفروشی فاصله گرفت و به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کرد.
وی همچنین کشاورزی، شیلات و صنایع تبدیلی را از دیگر حوزههای مستعد سرمایهگذاری در استان برشمرد و یادآور شد: ظرفیت قابل توجه بوشهر در تولید خرما، محصولات کشاورزی و آبزیان، ضرورت توسعه زیرساختهایی همچون سردخانه، بستهبندی و فرآوری محصولات را دوچندان کرده است؛ اقداماتی که میتواند ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، قدرت رقابت محصولات استان در بازارهای داخلی و خارجی را ارتقا دهد.
زارع، بر ضرورت ایفای نقش فعالتر این نهاد در معرفی فرصتهای اقتصادی بوشهر تأکید کرد و خواستار تسهیل حضور سرمایهگذاران توانمند، گسترش بازارهای صادراتی و پیگیری موانع و مشکلات فعالان اقتصادی استان در سطوح ملی و بینالمللی شد.
وی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاران در نگاه مدیریت استان، شرکای راهبردی توسعه محسوب میشوند، تصریح کرد: هدفگذاری ما این است که بوشهر در کنار جایگاه برجسته خود در صنعت انرژی، به یکی از قطبهای اثرگذار تجارت منطقهای، اقتصاد دریامحور و صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.
استاندار بوشهر توسعه این استان را بخشی از مسیر پیشرفت اقتصاد ملی دانست و گفت: تحقق اهداف توسعهای بدون حضور مؤثر و مشارکت واقعی بخش خصوصی امکانپذیر نیست و باید از ظرفیت فعالان اقتصادی برای شتاببخشی به روند سرمایهگذاری و تولید استفاده کرد.
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