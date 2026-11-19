گروه استان‌ها - استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت عبور از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی، خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان، جذب سرمایه‌گذاران توانمند و توسعه بازارهای صادراتی شد؛ مطالبه‌ای که می‌تواند مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد بوشهر را تغییر دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر، با اشاره به جایگاه راهبردی استان در حاشیه خلیج فارس، اقتصاد دریامحور و توسعه تجارت خارجی را از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی مدیریت استان دانست.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی بوشهر و برخورداری از ظرفیت‌های بندری، این استان را به یکی از کانون‌های مهم تجارت و حمل‌ونقل دریایی کشور تبدیل کرده، افزود: بهره‌گیری هدفمند از این مزیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش صادرات، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال باشد.

استاندار بوشهر، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی استان افزود: توسعه صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و باید با تقویت زنجیره ارزش، از خام‌فروشی فاصله گرفت و به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کرد.

وی همچنین کشاورزی، شیلات و صنایع تبدیلی را از دیگر حوزه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در استان برشمرد و یادآور شد: ظرفیت قابل توجه بوشهر در تولید خرما، محصولات کشاورزی و آبزیان، ضرورت توسعه زیرساخت‌هایی همچون سردخانه، بسته‌بندی و فرآوری محصولات را دوچندان کرده است؛ اقداماتی که می‌تواند ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، قدرت رقابت محصولات استان در بازارهای داخلی و خارجی را ارتقا دهد.

زارع، بر ضرورت ایفای نقش فعال‌تر این نهاد در معرفی فرصت‌های اقتصادی بوشهر تأکید کرد و خواستار تسهیل حضور سرمایه‌گذاران توانمند، گسترش بازارهای صادراتی و پیگیری موانع و مشکلات فعالان اقتصادی استان در سطوح ملی و بین‌المللی شد.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران در نگاه مدیریت استان، شرکای راهبردی توسعه محسوب می‌شوند، تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که بوشهر در کنار جایگاه برجسته خود در صنعت انرژی، به یکی از قطب‌های اثرگذار تجارت منطقه‌ای، اقتصاد دریامحور و صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

استاندار بوشهر توسعه این استان را بخشی از مسیر پیشرفت اقتصاد ملی دانست و گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای بدون حضور مؤثر و مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت فعالان اقتصادی برای شتاب‌بخشی به روند سرمایه‌گذاری و تولید استفاده کرد.