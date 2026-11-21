گروه استان‌ها - نشست مشترک شورای تأمین استان و شهرستان‌های بوشهر با حضور قائم‌مقام وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد و آخرین وضعیت امنیتی، انتظامی و دفاعی استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «علی‌اکبر پورجمشیدیان» معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در این نشست با تأکید بر اهمیت امنیت پایدار در مسیر توسعه کشور اظهار کرد: نظم و امنیت، زیربنای توسعه و پیشرفت جامعه است و بدون برخورداری از امنیت پایدار، تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های مسئول و مردم است، افزود: قانون‌مداری، حفظ حقوق شهروندان، تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی باید در مسیر تأمین و ارتقای امنیت مورد توجه قرار گیرد.

همدلی؛ سرمایه مهم شورای تأمین بوشهر

دبیر شورای امنیت کشور نیز در این نشست، همدلی و اتحاد میان اعضای شورای تأمین را از عوامل مهم در حفظ و تقویت امنیت استان دانست و بر ضرورت تقویت این رویکرد تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های جرم در استان بوشهر گفت: شاخص‌های جرم در این استان پایین‌تر از میانگین کشوری است.

پورجمشیدیان اصالت، فرهنگ و ریشه‌های مردم استان در اعتقاد به مبانی اسلامی و ایرانی را در کنار تلاش و مجاهدت شوراهای تأمین، از عوامل مؤثر در دستیابی به این وضعیت عنوان کرد و اظهار داشت که این روند به فضل الهی استمرار خواهد داشت.

ارائه راهکار برای مدیریت شرایط پیش‌رو

در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل امنیتی وزارت کشور با تشریح شرایط اخیر و وضعیت پیش‌رو، راهکارهایی را برای مدیریت شرایط و تأمین نظم و امنیت ارائه کرد.

همچنین ارسلان زارع، استاندار بوشهر و رئیس شورای تأمین استان، گزارشی از وضعیت استان در شاخص‌های مختلف توسعه، اقدامات انجام‌شده در جنگ‌های تحمیلی اخیر و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد.

استاندار بوشهر در این نشست از حضور پورجمشیدیان که دعوت استان را پذیرفته بود، قدردانی کرد.

در پایان این برنامه نیز اعضای شورای تأمین استان و شهرستان‌های بوشهر از سوی قائم‌مقام وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.