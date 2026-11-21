گروه استان ها - بندر بوشهر در آستانه اجرای چهار پروژه بزرگ عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۳ هزار و ۴۰ میلیارد ریال قرار گرفته است؛ طرح‌هایی که با محوریت ساماندهی نوار ساحلی، توسعه فضاهای تفریحی، بازسازی میدان شهید گرد و تقویت زیرساخت‌های مدیریت پسماند، قرار است چهره بخشی از شهر را متحول کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهسازی محیط شهری، چهار پروژه عمرانی با مجموع اعتبار اولیه بیش از ۳ هزار و ۴۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرا می‌شوند.

بازسازی میدان شهید گرد با اعتباری بیش از ۱۱۲ میلیارد ریال، یکی از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده است. همچنین عملیات بهسازی، مرمت کف‌سازی و جداره‌سازی نوار ساحلی حدفاصل رستوران سافل تا میدان شهدای خلیج فارس با اعتباری بالغ بر ۸۴۷ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

در همین محدوده، احداث پارک و اجرای کف‌سازی ساحلی نیز با اعتباری بیش از یک‌هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که با هدف توسعه فضاهای عمومی و ایجاد بستر مناسب‌تر برای تفریح و حضور شهروندان اجرا می‌شود.

احداث سوله‌های سایت پردازش پسماند شهرداری بوشهر چهارمین پروژه این شهر است که این طرح با اعتباری بیش از ۶۸۷ میلیارد ریال و مدت پیمان هشت ماه اجرا خواهد شد.

نوار ساحلی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری و هویتی بندر بوشهر جایگاه ویژه‌ای دارد که ساماندهی ساحل، توسعه فضاهای تفریحی، ارتقای سیمای شهری و تقویت زیرساخت‌های مدیریت پسماند از اولویت‌های مدیریت شهری است و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند گام مؤثری در مسیر توسعه و آبادانی شهر باشد.