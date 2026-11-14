گروه استان‌ها - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از افزایش موارد بیماری‌های تنفسی به‌ویژه آنفلوانزا و کرونا در کشور و استان بوشهر خبر داد و گفت: با توجه به روند افزایشی بیماری‌های تنفسی، لازم است شهروندان ضمن حفظ آرامش، مراقبت از سلامت خود و خانواده‌هایشان را جدی‌تر بگیرند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «اله کرم اخلاقی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت تا ۱۶ آبان ماه، فعالیت ویروس آنفلوانزا در کشور افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال روند افزایشی آنفلوانزا حدود سه هفته زودتر از سال گذشته آغاز شده و در استان بوشهر نیز شاهد افزایش موارد بیماری‌های تنفسی هستیم؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه را نشان می‌دهد.

وی افزود: بر اساس آمار نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی کشور، در هفته منتهی به ۱۶ آبان، ۹.۱ درصد مراجعان سرپایی دارای علائم شبه آنفلوانزا و ۱۳.۴ درصد مراجعان بستری دارای علائم عفونت تنفسی شدید بوده‌اند، همچنین در نظام مراقبت دیده‌وری، ۲۲.۵درصد نمونه‌های آزمایش‌شده از نظر آنفلوانزا و ۱۳.۳ درصد از نظر کرونا مثبت گزارش شده‌اند که نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری از این بیماری‌هاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به وضعیت استان اضافه کرد: در بررسی‌های آزمایشگاهی انجام‌شده در استان بوشهر نیز درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا به ۵۱ درصد رسیده است. البته این شاخص به‌تنهایی بیانگر میزان شیوع بیماری در جمعیت استان نیست و باید در کنار سایر شاخص‌های مراقبتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: افزایش بیماری‌های تنفسی در این فصل از سال دور از انتظار نیست و آنچه اهمیت دارد، آگاهی مردم و رعایت اصول پیشگیری است. بسیاری از موارد ابتلا به آنفلوانزا و کرونا با مراقبت‌های مناسب بهبود می‌یابند و رعایت توصیه‌های ساده بهداشتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش انتقال این بیماری‌ها داشته باشد.

اخلاقی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی تصریح کرد: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب محیط‌های بسته، رعایت آداب بهداشتی هنگام سرفه و عطسه، پرهیز از حضور غیرضروری در محیط‌های شلوغ و استفاده از ماسک در فضاهای پرتراکم و کم‌تهویه، به‌ویژه برای افراد دارای علائم تنفسی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش انتقال ویروس‌های تنفسی است.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها و مراکز آموزشی در کنترل انتقال بیماری گفت: افرادی که دچار علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد می‌شوند، بهتر است تا زمان بهبود علائم و گذشت حداقل ۲۴ ساعت از قطع تب بدون مصرف داروهای تب‌بر، از حضور در محل کار، مدرسه و اجتماعات خودداری کنند. همچنین خانواده‌ها از فرستادن کودکان دارای علائم بیماری به مدارس و مهدهای کودک تا زمان بهبود خودداری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر ضرورت مراقبت بیشتر از گروه‌های آسیب‌پذیر افزود: سالمندان، زنان باردار، کودکان خردسال و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای در صورت ابتلا به آنفلوانزا یا کرونا بیشتر در معرض عوارض بیماری قرار دارند؛ ازاین‌رو لازم است این افراد و اطرافیان آنان توجه بیشتری به رعایت نکات بهداشتی و پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر مبتلایان به آنفلوانزا و کرونا با استراحت، مصرف مایعات کافی و مراقبت‌های حمایتی بهبود می‌یابند و مصرف آنتی‌بیوتیک برای درمان این عفونت‌های ویروسی به‌طور معمول ضرورتی ندارد؛ بااین‌حال، در صورت بروز علائم هشداردهنده مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه، کاهش سطح هوشیاری یا تشدید علائم، مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی ضروری است. همچنین افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و سایر گروه‌های پرخطر بهتر است در صورت بروز علائم مشکوک، در مراحل اولیه بیماری با پزشک مشورت کنند.

اخلافیبا اشاره به رصد مستمر وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان تأکید کرد: مجموعه بهداشت و درمان استان با پایش روند بیماری‌ها، اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه لازم را متناسب با شرایط دنبال می‌کند و انتظار داریم مردم نیز بدون نگرانی غیرضروری، با رعایت توصیه‌های بهداشتی و توجه به سلامت اطرافیان، در کاهش انتقال بیماری‌ها مشارکت کنند.