گروه استان‌ها - در ادامه اقدامات مقابله‌ای برای صیانت از منابع آب زیرزمینی، مانور سراسری شناسایی و برخورد با چاه‌های غیرمجاز در استان بوشهر با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق در حال اجراست؛ مانوری که با هدف متوقف کردن برداشت‌های غیرقانونی و جلوگیری از تشدید بحران آب در اقلیم خشک استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «عبداللطیف عباسی‌نژاد» معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای این مانور همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: عملیات در نقاط شناسایی‌شده استان و با مشارکت نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق دنبال می‌شود.

وی با هشدار نسبت به وضعیت منابع آب زیرزمینی استان افزود: تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی و برداشت‌های بی‌رویه، ذخایر آبی بوشهر و پایداری سفره‌های زیرزمینی را با تهدید جدی مواجه کرده است؛ شرایطی که ضرورت برخورد با بهره‌برداری‌های غیرمجاز را دوچندان می‌کند.

عباسی‌نژاد با تشریح روند شناسایی چاه‌های متخلف گفت: چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری که به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کنند، از طریق گشت‌ها و گروه‌های بازرسی شرکت آب منطقه‌ای شناسایی شده و اطلاعات آن‌ها برای انجام اقدامات قانونی در اختیار شرکت توزیع نیروی برق قرار گرفته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر ادامه داد: پس از بررسی و تأیید تخلف، گروه‌های عملیاتی آب و برق با حضور در محل، نسبت به قطع انشعاب برق، جمع‌آوری تجهیزات و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز اقدام می‌کنند تا امکان ادامه برداشت غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی از بین برود.

وی با اشاره به شیوه‌های غیرمجاز تأمین برق برخی چاه‌ها تصریح کرد: چاه‌هایی که فاقد انشعاب مجاز برق هستند، گاه از روش‌های غیرقانونی برای تأمین انرژی استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو امکان مدیریت مصرف برق آن‌ها از طریق سامانه دیسپاچینگ وجود ندارد و شناسایی میدانی و مداخله مستقیم گروه‌های عملیاتی برای توقف فعالیتشان ضروری است.

عباسی‌نژاد حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت را از اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای دانست و تأکید کرد: مدیریت همزمان مصرف آب و برق چاه‌های کشاورزی، علاوه بر کنترل تخلفات و نظارت دقیق‌تر بر میزان برداشت، می‌تواند در کاهش ناترازی برق نیز مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این مانور در شهرستان‌های استان، علاوه بر انجام اقدامات قانونی علیه متخلفان، فرصتی برای ارزیابی آمادگی نیروهای اجرایی و تقویت سازوکارهای شناسایی، نظارت و برخورد با تخلفات فراهم می‌کند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در پایان تأکید کرد: منابع آب زیرزمینی سرمایه‌ای حیاتی برای نسل‌های آینده است و حفاظت از آن بدون نظارت مستمر، برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز و همکاری دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نخواهد بود.