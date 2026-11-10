گروه استان‌ها - اعلام دیرهنگام تعطیلی مدارس، اتفاق عجیبی بود که موجب سردرگمی دانش‌آموزان و نگرانی والدین درباره سلامت فرزندان‌شان در یکی از شهرستان‌های استان بوشهر شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، بارندگی شدید و آب‌گرفتگی معابر در شهرستان گناوه، بار دیگر ضعف در مدیریت به‌موقع بحران و ضرورت بازنگری در سازوکار تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول را نمایان کرد.

در حالی که هشدارهای هواشناسی درباره شرایط نامساعد جوی از ساعات قبل صادر شده بود، انتظار می‌رفت ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های مرتبط، پیش از آغاز تردد دانش‌آموزان درباره وضعیت فعالیت مدارس تصمیم‌گیری کنند.

با این حال، اعلام تعطیلی مدارس در حدود ساعت ۸ صبح روز شنبه 17 آبان‌ماه، زمانی انجام شد که بسیاری از دانش‌آموزان راهی مدرسه شده و برخی نیز مسیرخانه به مدرسه را طی کرده درب مدرسه حضور داشتند؛ اتفاق عجیبی که موجب سردرگمی دانش‌آموزان و خانواده‌ها و نگرانی والدین درباره سلامت فرزندانشان شد.

پرسش اساسی اینجاست؛ وقتی شرایط جوی از قبل پیش‌بینی شده بود، چرا تصمیم‌گیری تا زمانی به تأخیر افتاد که دانش‌آموزان در معرض مخاطرات ناشی از بارندگی و آب‌گرفتگی معابر قرار گرفتند؟

بی‌تردید، مدیریت بحران صرفاً به معنای واکنش پس از وقوع شرایط خطرناک نیست؛ بلکه پیش‌بینی، آمادگی و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه، اصلی‌ترین وظیفه دستگاه‌های مسئول است.

سلامت دانش‌آموزان، قربانی تصمیم‌گیری‌های دقیقه نودی!

تکرار تأخیر در اعلام تعطیلی مدارس، ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای هماهنگی میان ستاد مدیریت بحران و آموزش‌وپرورش را دوچندان می‌کند؛ سازوکاری که اطلاع‌رسانی را به پیش از آغاز تردد دانش‌آموزان موکول کند، نه زمانی که خانواده‌ها در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.

مطالبه والدین گناوه‌ای روشن است؛ سلامت دانش‌آموزان نباید قربانی تصمیم‌گیری‌های دقیقه نودی شود.

باران را نمی‌توان متوقف کرد، اما می‌توان با پیش‌بینی و تصمیم‌گیری به‌موقع، از بروز مخاطرات قابل پیشگیری جلوگیری کرد.

اکنون این پرسش همچنان مطرح است: وقتی هشدارها از قبل صادر شده بود، چرا مدیریت بحران پیش از به خطر افتادن امنیت دانش‌آموزان وارد عمل نشد؟