گروه استان‌ها - تعطیلی عجیب مدارس در استان ایلام در روزی آفتابی آنهم بدون توجه به تاثیر منفی این مساله بر افت تحصیلی دانش‌آموزان، تصمیمی غیرکارشناسی بود که مسئولیت عواقب آن بر عهده مسئولان ذیربط این استان است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، از چند روز پیش، سازمان هواشناسی استان ایلام از ورود یک سامانه بارشی سیل‌آسا به استان خبر داد و در پی آن، هشدارهای زرد و نارنجی صادر کرد. تا اینجای کار همه‌چیز درست و مطابق وظایف سازمان هواشناسی بود؛ چراکه هشدارهای لازم به جامعه هدف داده شد تا با آمادگی و مراقبت‌های ضروری، از خسارات احتمالی ناشی از ورود سامانه جلوگیری شود.

اما هم‌زمان با ورود این سامانه، که حقیقتاً مردم استان در دهه‌های اخیر بارها و بارها نمونه‌های شدیدتر آن را تجربه کرده‌اند، شاهد بروز نوعی سردرگمی در دستگاه‌های متولی مدیریت بحران بودیم.

عده‌ای از فعالان فضای مجازی، بدون توجه به عواقب تعطیلی مدارس بر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و با الگوبرداری از تصمیمات استان‌های مجاور، ستاد مدیریت بحران را برای اعلام تعطیلی روز شنبه تحت فشار قرار دادند.

به هر حال، با در نظر گرفتن وضعیت سامانه بارشی و مهم‌تر از آن، شرایط تحصیلی دانش‌آموزانی که طی سال‌های اخیر تحت تأثیر بحران‌هایی همچون کرونا، جنگ، گردوغبار، ناترازی انرژی و… با افت قابل ملاحظه تحصیلی مواجه شده‌اند، تعطیلی روز شنبه منتفی شد.

اما در کمال ناباوری، ستاد مدیریت بحران استان عصر روز شنبه، به بهانه تداوم فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیلاب، تمامی مدارس مقاطع مختلف تحصیلی را در روز یکشنبه تعطیل اعلام کرد.

تأسف‌بارتر اینکه روز یکشنبه، آسمان استان ایلام آرام و هوا آفتابی بود تا بار دیگر دانش‌آموزانی که پیش از این نیز از شرایط مختلف کشور آسیب دیده‌اند، هزینه یک تصمیم غیرکارشناسی را بپردازند.

بنابراین، با توجه به این اتفاق، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

۱. فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای باید به شرایط توپوگرافی و اقلیمی استان توجه داشته باشند. ایلام سال‌هاست در معرض بارش‌های فراوان قرار دارد و با توجه به پیش رو بودن فصل سرما و طبیعتاً بارش باران و برف، ضروری است از ایجاد فشار روانی بر خانواده‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیر خودداری شود.

۲. ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های مسئول باید تصمیمات خود را بر پایه واقعیت‌های میدانی و مدل‌های کارشناسی در حوزه پیش‌بینی بارش‌ها اتخاذ کنند، نه بر اساس هیجانات ناشی از گفت‌وگوها و فضاسازی‌های مجازی.

۳. تعطیلی مستمر مدارس به دلایل گوناگون طی سال‌های اخیر، تأثیر منفی و ملموسی بر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان بر جای گذاشته است. نباید اجازه داد هر رویداد کوچک و بزرگی، تعطیلی مدارس را به‌عنوان یکی از گزینه‌های آسان و همیشگی در دایره تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد.

۴. سازمان هواشناسی استان ایلام باید بیش از پیش به تجهیزات و فناوری‌های روز پیش‌بینی مجهز شود؛ چراکه پیش‌بینی‌های کارشناسی این سازمان یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول است و هرگونه خطا یا ضعف در این حوزه می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی به مردم تحمیل کند.

۵. پیشنهاد می‌شود ستاد مدیریت بحران استانداری در تصمیم‌گیری‌های آتی، از ظرفیت رسانه‌های باتجربه و توانمند نیز بهره‌گیری کند تا ضمن انعکاس واقعیت‌های میدانی، از شکل‌گیری تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی جلوگیری شود.

در نهایت باید گفت، اتفاقات و تصمیمات نادرست و بعضاً زیان‌بار برای جامعه نشان می‌دهد که برخی کارگروه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری، آن‌گونه که باید از نظرات کارشناسی بهره نمی‌گیرند و گاهی بیش از آنکه بر مبنای داده‌ها و واقعیت‌های موجود تصمیم بگیرند، تحت تأثیر هیجانات یا فشارهای بیرونی قرار می‌گیرند.

توصیه می‌شود در تصمیم‌گیری‌های آینده، نظرات کارشناسی جایگزین هیجانات زودگذر شود؛ چراکه فلسفه وجودی دستگاه‌های تصمیم‌گیر، مدیریت بحران و کاهش خسارات است، نه تحمیل هزینه‌های جدید به مردم و به‌ویژه دانش‌آموزانی که آینده تحصیلی آنان نباید قربانی تصمیمات شتاب‌زده شود.