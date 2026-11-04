



ایلام





وی گفت: این حرکت بزرگ امروز با عظمت و شکوهی خاص در سراسر کشور و استان ایلام برگزار شد و شرایط نامساعد جوی و بارش باران نه تنها مانع حضور مردم نشد، بلکه زن و مرد، پیر و جوان با انگیزه ای بالا به میدان آمدند.





استاندار ایلام با اشاره به تفاوت‌های معنادار مراسم امسال ،افزود: امسال در حالی در این راهپیمایی حضور داریم که رهبر شهیدمان در بین ما حضور ندارند، اما مردم عزیز ما با بیش از هشت ماه استقامت و پایداری در خیابان‌ها، همچنان پایبند به آرمان‌ها بوده و هم دوش با نیروهای مسلح و دولت، استقامت و وفاداری خود را به اثبات رسانده اند. بی شک با این عزم و انگیزه پولادین، نصرت و پیروزی الهی نصیب این ملت بزرگ خواهد شد.





وی با تأکید بر مسئولیت سنگین کارگزاران نظام در قبال این ملت قدرشناس، خاطرنشان کرد: وظیفه ما مسئولان در برابر این حضور آگاهانه چیزی جز خدمت صادقانه نیست؛ عظمت و بصیرت این مردم، ضرورت تحقق خدمت مضاعف را که همواره مورد تأکید بوده است، به طور کامل به اثبات می‌رساند و همه تلاش خود را برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم عزیز استان ایلام به کار خواهیم بست.

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«احمد کرمی» استاندار ایلام، در حاشیه آیین راهپیمایی سیزده آبان شهر ایلام در گفت و گو با خبرنگار تابناک در استان، با اشاره به خلق این حماسه باشکوه، اظهار کرد: دانش آموزان و نسل جوان ما بار دیگر ثابت کردند که در کنار تحصیل علم و دانش، سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور برای آن‌ها از اهمیتی حیاتی برخوردار است.