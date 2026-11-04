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تابناک گزارش می دهد:
برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام، زیر باران رحمت، پای آرمانهای انقلاب + فیلم
گروه استانها - حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این مراسم، جلوه ای ویژه به راهپیمایی بخشیده بود و بسیاری از خانوادهها نیز فرزندان خود را در این رویداد همراهی میکردند. مسئولان استانی نیز در جمع مردم حاضر شدند و بر وحدت و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام، صبح امروز مردم ولایت مدار، دانش آموزان و مسئولان استان با حضور وحدت آفرین خود در راهپیمایی یوم الله سیزده آبان، بار دیگر این روز تاریخی را گرامی داشتند. در حالی که آسمان شهر ایلام بارانی بود، شرکت کنندگان با چترهای به دست، صفوف به هم پیوسته خود را شکل دادند و فضایی سرشار از همدلی و انسجام در خیابانهای شهر ایجاد کردند. این حضور گسترده نشان داد که مردم ایلام همچون سالهای گذشته، پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده اند.
راهپیمایی سیزده آبان در ایلام از ساعات اولیه صبح با تجمع در خیابان آیت الله حیدری آغاز شد و شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و شعارهای ضد استکباری، مسیر تعیین شده را تا مصلی شهر ایلام ادامه دادند و مراسم پایانی در مصلی برگزار شد.
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حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این مراسم، جلوه ای ویژه به راهپیمایی بخشیده بود و بسیاری از خانوادهها نیز فرزندان خود را در این رویداد همراهی میکردند. مسئولان استانی نیز در جمع مردم حاضر شدند و بر وحدت و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.
دانش آموزان حاضر در راهپیمایی در گفت و گو با خبرنگار ما، از آمادگی خود برای حمایت از ایران اسلامی سخن گفتند و بر لزوم ایستادگی در برابر زیاده خواهیهای دشمنان تأکید کردند. یکی از دانش آموزان ایلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که هم کلاسی هایش با یاد کودکان شهید مینابی، عزم خود را برای دفاع از مظلومان جهان جزم کرده اند. دانش آموزان دیگر نیز با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ، خشم خود را از سیاستهای استکباری ابراز داشتند.
در حاشیه این مراسم، برخی از مسئولان استان ایلام با اشاره به اهمیت سیزده آبان، آن را روز تجلی بصیرت و استکبارستیزی ملت ایران دانستند و بر ضرورت انتقال این فرهنگ به نسلهای جوان تأکید کردند. آنها حضور پرشور مردم در زیر باران را نمادی از اراده راسخ ملت در برابر فشارها و تحریمها توصیف کردند و گفتند که چنین صحنه هایی، دشمنان را ناامیدتر از پیش خواهد کرد.
ایلامیها بار دیگر در دفتر زرین حماسه آفرینیهای خود، سربلند و سرافراز شدند و با حضوری آگاهانه، برگ زرین دیگری به کارنامه افتخارات استان افزودند. این راهپیمایی در حالی به پایان رسید که شرکت کنندگان در مصلی شهر ایلام با قرائت قطعنامه ای، بر حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند و خواستار وحدت هرچه بیشتر جهان اسلام شدند. باران رحمت الهی نیز که از صبحگاه شهر ایلام را فرا گرفته بود، حال و هوایی معنوی به این رویداد بخشیده بود و گویی آسمان نیز با ملت ایران هم داستان شده است.
گزارش: مجتبی قیطاسی
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