راهپیمایی سیزده آبان در ایلام از ساعات اولیه صبح با تجمع در خیابان آیت الله حیدری آغاز شد و شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و شعارهای ضد استکباری، مسیر تعیین شده را تا مصلی شهر ایلام ادامه دادند و مراسم پایانی در مصلی برگزار شد.

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حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این مراسم، جلوه ای ویژه به راهپیمایی بخشیده بود و بسیاری از خانواده‌ها نیز فرزندان خود را در این رویداد همراهی می‌کردند. مسئولان استانی نیز در جمع مردم حاضر شدند و بر وحدت و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.





دانش آموزان حاضر در راهپیمایی در گفت و گو با خبرنگار ما، از آمادگی خود برای حمایت از ایران اسلامی سخن گفتند و بر لزوم ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های دشمنان تأکید کردند. یکی از دانش آموزان ایلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که هم کلاسی هایش با یاد کودکان شهید مینابی، عزم خود را برای دفاع از مظلومان جهان جزم کرده اند. دانش آموزان دیگر نیز با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ، خشم خود را از سیاست‌های استکباری ابراز داشتند.



