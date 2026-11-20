به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «سیدمحمدمهدی طباطبایی»، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور و نماینده رئیس‌جمهور، و «علی زینی‌وند»، معاون سیاسی وزیر کشور، امروز (جمعه) با استقبال احمد کرمی، استاندار ایلام، وارد شهرستان دهلران شدند و بلافاصله در محل وقوع حادثه حضور یافتند.

در این بازدید میدانی که با حضور فرماندار ویژه دهلران انجام شد، مسئولان ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی و شرایط جاده، در جریان ابعاد مختلف این سانحه قرار گرفتند.

رئیس پلیس راه استان ایلام نیز در جریان این بازدید، گزارشی از وضعیت محور، شرایط توپوگرافی منطقه و نحوه وقوع حادثه ارائه کرد و به تشریح شرایط مؤثر در بروز این سانحه پرداخت.

نماینده رئیس‌جمهور و معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه این سفر، با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه دیدار کردند و ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان، پیام همدردی رئیس‌جمهور را به آنان ابلاغ کردند.

همچنین در جریان این سفر، وضعیت مصدومان و روند ارائه خدمات درمانی به آنان مورد پیگیری قرار گرفت و مسئولان بر ضرورت رسیدگی به مطالبات خانواده‌های آسیب‌دیدگان تأکید کردند.

این بازدید در ادامه پیگیری‌های دولت برای رسیدگی به پیامدهای این حادثه تلخ انجام شد؛ پیش از این نیز مسئولان ارشد استان با حضور در منازل خانواده‌های جان‌باختگان و عیادت از مصدومان، پیام تسلیت و همدردی رئیس‌جمهور را به آنان ابلاغ کرده بودند.

گفتنی است شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت NGL دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان و در محدوده سه‌گر واژگون شد. در پی این حادثه، ۱۳ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۱۷ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی شهرستان‌های دهلران، دزفول و ایلام منتقل شدند.

در پی وقوع این سانحه، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور با صدور پیام‌ها و دستورهای جداگانه، بر بسیج امکانات امدادی و درمانی و رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان تأکید کردند. همچنین نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام با صدور پیامی مشترک، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند.

انتهای پیام،/