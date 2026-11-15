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آخرین خبرافزایش جانباختگان واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران به ۱۲ نفر/ ۱۸ مصدوم و ادامه درمان ۳ نفر در ICU
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در تماس تلفنی با استاندار ایلام مطرح شد؛

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به مردم آبدانان؛ تأکید بر رسیدگی ویژه به مصدومان حادثه اتوبوس NGL دهلران

گروه استان‌ها - معاون اول رئیس‌جمهور، در تماس با استاندار ایلام، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدیده‌ی سانحه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران، این ضایعه دردناک را به استاندار ایلام، مردم شریف استان ایلام و به‌ویژه مردم آبدانان تسلیت گفت.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201967تاریخ انتشار: 6 بازدید

تماس معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با «احمد کرمی» استاندار ایلام، با بیان اینکه این حادثه برای همه‌ی ما بسیار سنگین و تأثربرانگیز است، برای جان‌باختگان علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت کرد.

وی با تأکید بر لزوم رسیدگی همه‌جانبه، تأکید کرد، استاندار ایلام به نمایندگی از دولت، بر روند دقیق درمان و رفع مشکلات مصدومان نظارت دارد و از هیچ کوششی برای تسکین آلام خانواده‌های داغدار دریغ نخواهد شد. 

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر پیگیری دقیق دستورات رئیس‌جمهور در خصوص ابعاد این سانحه تأکید کرد.

در همین راستا، استاندار ایلام ضمن قدردانی از تماس و ابراز همدردی دکتر عارف، گزارشی از آخرین وضعیت امدادرسانی و درمان مصدومان ارائه کرد. وی تأکید کرد که از ساعات نخست وقوع حادثه، ستاد بحران استان به‌طور کامل فعال شده و معاونین استاندار از دیشب با حضور در مراکز درمانی آبدانان و دهلران و همچنین بیمارستان‌های شهرهای دزفول و اندیمشک در استان خوزستان، به‌صورت میدانی روند خدمات‌رسانی و عیادت از مصدومان را مدیریت کرده‌اند.

کرمی با بیان اینکه تمام ظرفیت‌های امدادی، درمانی و اجرایی استان برای مدیریت این بحران بسیج شده است، افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند تا حصول اطمینان از سلامت کامل مصدومان و شفاف‌سازی ابعاد این حادثه، با جدیت به وظایف خود عمل کنند.

گفتنی است، در پی این حادثه، یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شده است.

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برچسب ها

معاون اول رئیس جمهوراستاندار ایلامواژگونی اتوبوس در دهرانپیام تسلیت معاون اول رئیس جمهور

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