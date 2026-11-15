گروه استان‌ها - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری به ۱۲ نفر خبر داد.

افزایش جانباختگان واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران به ۱۲ نفر/ ۱۸ مصدوم و ادامه درمان ۳ نفر در ICU

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «مهدی شعبانی» رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این باره اظهار کرد: افزایش تعداد جانباختگان این حادثه به دلیل شدت جراحات بوده و با وجود تلاش‌های کادر درمان، شمار فوتی‌ها افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه ۱۸ مصدوم داشته که از این تعداد ۳ نفر در بخش آی‌سی‌یو بستری هستند، ۲ نفر ترخیص شده‌اند و ۱۳ نفر در بخش‌های بستری تحت درمان قرار دارند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: از ۱۳ نفر بستری‌شده، ۹ نفر در بیمارستان دزفول، ۳ نفر در بیمارستان آبدانان و یک نفر در ایلام مستقر هستند.

وی توضیح داد: این اتوبوس حامل ۲۸ مسافر بوده که شامگاه شنبه ۲۳ آبان از دشت‌عباس به سمت آبدانان در حرکت بوده و دچار حادثه شده است.

اسامی جان‌باختگان این حادثه به شرح زیر اعلام شد:

امین محمدولی، محمدرضا محمدی، سعید غلامی، لطف‌الله مرادی، روح‌الله علیجانی، فریبرز هادی‌زاده، سجاد نصراللهی، بهرام طهماسبی، محمد رحیمی، موسی رحیمی، احمد تقی‌زاده و ایوب حسنوند.

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