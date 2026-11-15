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اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد:

افزایش جانباختگان واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران به ۱۲ نفر/ ۱۸ مصدوم و ادامه درمان ۳ نفر در ICU

گروه استان‌ها - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش شمار جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری به ۱۲ نفر خبر داد.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201948تاریخ انتشار: 15 بازدید

واژگونی اتوبوس

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «مهدی شعبانی» رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  در این باره اظهار کرد: افزایش تعداد جانباختگان این حادثه به دلیل شدت جراحات بوده و با وجود تلاش‌های کادر درمان، شمار فوتی‌ها افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه ۱۸ مصدوم داشته که از این تعداد ۳ نفر در بخش آی‌سی‌یو بستری هستند، ۲ نفر ترخیص شده‌اند و ۱۳ نفر در بخش‌های بستری تحت درمان قرار دارند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: از ۱۳ نفر بستری‌شده، ۹ نفر در بیمارستان دزفول، ۳ نفر در بیمارستان آبدانان و یک نفر در ایلام مستقر هستند.

وی توضیح داد: این اتوبوس حامل ۲۸ مسافر بوده که شامگاه شنبه ۲۳ آبان از دشت‌عباس به سمت آبدانان در حرکت بوده و دچار حادثه شده است.

اسامی جان‌باختگان این حادثه به شرح زیر اعلام شد:

امین محمدولی، محمدرضا محمدی، سعید غلامی، لطف‌الله مرادی، روح‌الله علیجانی، فریبرز هادی‌زاده، سجاد نصراللهی، بهرام طهماسبی، محمد رحیمی، موسی رحیمی، احمد تقی‌زاده و ایوب حسنوند.

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برچسب ها

واژگونی اتوبوس در دهراناورژانش 115 ایلاماتوبوس کارکنان NGL

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