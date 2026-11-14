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آخرین خبرشمار فوتی‌های واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس ـ مورموری به ۱۰ نفر رسید + فیلم
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در پی حادثه واژگونی اتوبوس اعلام شد؛

اعلام یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز در شهرستان آبدانان

گروه استان‌ها - یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز در شهرستان آبدانان در پی حادثه واژگونی اتوبوس در مسیر دهلران به مورموری اعلام شد.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201899تاریخ انتشار: 33 بازدید

عزای عمومی

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام پیام تسلیت مشترک امام جمعه ایلام و استاندار در پی سانحه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس ـ مورموری

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حادثه‌ی تلخ و جان‌سوز واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشت‌عباس ـ مورموری و جان‌باختن جمعی از پرسنل زحمتکش این پروژه و مصدومیت تعدادی از آنان، موجب تأثر و تألم عمیق مردم شریف استان ایلام شد.

این عزیزان در مسیر خدمت، تولید، اشتغال و آبادانی استان، جان خود را از دست دادند و فقدان آنان، مصیبتی سنگین برای خانواده‌های داغدار و مردم استان به ویژه، شهرستان آبدانان است.

این ضایعه‌ی جانکاه را به محضر مردم شریف استان ایلام، خانواده‌های معزا، بستگان و همکاران تسلیت عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان، رحمت و مغفرت الهی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای مصدومان حادثه، شفای عاجل مسئلت داریم.

با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری و همه‌جانبه، اعلام می‌داریم که دستگاه‌های امدادی، درمانی، اجرایی، انتظامی و قضایی استان موظف‌اند با بسیج تمامی امکانات، روند امدادرسانی، درمان مصدومان، حمایت از خانواده‌های داغدار و بررسی دقیق ابعاد و علل وقوع حادثه را با جدیت دنبال کنند.

همچنین در پی این حادثه تلخ، یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام می‌گردد.

پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری ایلام

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برچسب ها

امام جمعه ایلاماستاندار ایلامواژگونی اتوبوس در دهرانعزای عمومی در ایلام

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