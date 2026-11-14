در پی حادثه واژگونی اتوبوس اعلام شد؛
اعلام یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز در شهرستان آبدانان
گروه استانها - یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز در شهرستان آبدانان در پی حادثه واژگونی اتوبوس در مسیر دهلران به مورموری اعلام شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام پیام تسلیت مشترک امام جمعه ایلام و استاندار در پی سانحه واژگونی اتوبوس در محور دشتعباس ـ مورموری
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
حادثهی تلخ و جانسوز واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشتعباس ـ مورموری و جانباختن جمعی از پرسنل زحمتکش این پروژه و مصدومیت تعدادی از آنان، موجب تأثر و تألم عمیق مردم شریف استان ایلام شد.
این عزیزان در مسیر خدمت، تولید، اشتغال و آبادانی استان، جان خود را از دست دادند و فقدان آنان، مصیبتی سنگین برای خانوادههای داغدار و مردم استان به ویژه، شهرستان آبدانان است.
این ضایعهی جانکاه را به محضر مردم شریف استان ایلام، خانوادههای معزا، بستگان و همکاران تسلیت عرض میکنیم و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان، رحمت و مغفرت الهی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای مصدومان حادثه، شفای عاجل مسئلت داریم.
با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری و همهجانبه، اعلام میداریم که دستگاههای امدادی، درمانی، اجرایی، انتظامی و قضایی استان موظفاند با بسیج تمامی امکانات، روند امدادرسانی، درمان مصدومان، حمایت از خانوادههای داغدار و بررسی دقیق ابعاد و علل وقوع حادثه را با جدیت دنبال کنند.
همچنین در پی این حادثه تلخ، یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام میگردد.
پایگاه اطلاعرسانی استانداری ایلام
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