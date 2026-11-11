گروه استان ها-استاندار ایلام گفت:این شهدا نشان دادند که ایل تنها یک پیوند خونی نیست، بلکه پیوندی عمیق است که وقتی با ایمان به خدا گره بخورد، شکست‌ناپذیر خواهد بود

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام، امروز در یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا علاوه بر یادآوری نام شهدا، با اصول و آرمان‌هایی که این جان‌فشانان برای آن جان خود را فدا کردند، تجدید میثاق کنیم.

وی با بیان اینکه یادآوری نام شهدا، تکرار داستان عشق آنان به خدا و وطن است، افزود: امروز در این محفل از هویت و عزت سخن می‌گوییم؛ همان غیرتی که در فرهنگ ایلیاتی ما با مفاهیم ناموس و حرمت شناخته می‌شود و در جبهه‌های جنگ به ایثار و شهادت تبدیل شد.

استاندار ایلام با اشاره به نقش هویتی و اجتماعی ایل در فرهنگ ایثار و مقاومت تصریح کرد: شهدای ما فرزندان همین کوه‌ها و دشت‌های پهناور ایلام سرافراز بودند که از آرامش خود و خانواده‌هایشان گذشتند تا امروز بتوانیم در امنیت، آرامش و سربلندی در ایران اسلامی زندگی کنیم.

وی ادامه داد: این شهدا نشان دادند که ایل تنها یک پیوند خونی نیست، بلکه پیوندی عمیق است که وقتی با ایمان به خدا گره بخورد، شکست‌ناپذیر خواهد بود.

کرمی با قدردانی از برگزارکنندگان این یادواره گفت: هر سال شاهد برگزاری باشکوه‌تر این یادواره هستیم و لازم می‌دانم از همه عزیزانی که از ماه‌ها پیش برای برگزاری این مراسم تلاش کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت استمرار فعالیت‌های عمرانی استان اظهار کرد: دولت تلاش دارد در شرایط دشوار کنونی، اقدامات اقتصادی و عمرانی متوقف نشود و امیدواریم با اجرای پروژه‌های در دست اقدام، اتفاقات خوبی در این منطقه که قدمگاه شهیدان است، رقم بخورد.

استاندار ایلام با اشاره به آخرین وضعیت پروژه سد چناره بیان کرد: مجوز این سد که از آرزوهای دیرینه مردم این مناطق بوده، با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت و مجلس اخذ شده و امروز این پروژه وارد فاز اجرایی شده است.

وی همچنین از پایان مطالعات چهارخطه‌کردن مسیر سه‌راهی سرابله تا قلاجه خبر داد و گفت: مطالعات این مسیر به پایان رسیده و مراحل اخذ ماده ۲۳ را طی می‌کند تا به‌عنوان یک مسیر اصلی در دستور کار قرار گیرد.

کرمی درباره پروژه تقاطع کارزان گفت: مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از محل متمم سفر رئیس‌جمهور به این پروژه اختصاص یافته و مراحل انتخاب پیمانکار برای اجرای آن در حال انجام است؛ همچنین ۱۱ کیلومتر دیگر از این مسیر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی به مطالبات مطرح‌شده درباره ساماندهی محل برگزاری یادواره شهدا اشاره کرد و افزود: در دیدارها و پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع ساماندهی زمین محل برگزاری یادواره مطرح و پیگیری شده است؛ همچنین برای احداث یک زمین فوتبال چمن مصنوعی در این منطقه، تأمین اعتبار مورد پیگیری قرار گرفته تا عملیات اجرایی آن آغاز و در آینده در اختیار جوانان این منطقه قرار گیرد.

استاندار ایلام با قدردانی از سرداران، فرماندهان و یادگاران دوران دفاع مقدس، به‌ویژه برگزارکنندگان این یادواره، بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهدا و خدمت‌رسانی به مردم و مناطق شهیدپرور استان تأکید کرد.