خون شهدا رمز وحدت و اقتدار ملی است

گروه استان‌ها - استاندار ایلام در دیدار با خانواده‌های سه شهید والامقام استان، با اشاره بر جایگاه بی‌بدیل شهدا در تأمین امنیت و انسجام ملی ،گفت:مرزهای این استان «دروازه عروج به ملکوت» و «معبر عاشقان حسینی» است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام، با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهیدان «یادگار امیدی» ، «حمیدرضا دستگیر» و «عباس آقایی» با آنان دیدار و گفتگو و اظهار کرد: مرز ۴۳۰ کیلومتری استان ایلام در دوران هشت سال دفاع مقدس معبر و دروازه عروج به ملکوت اعلی بود و امروز نیز با افتخار، دروازه اصلی عتبات عالیات و معبر عاشقان حسینی است؛ جغرافیایی که آغشته به خون مطهر بیش از ۱۲ هزار شهید والامقام است و حکایت‌هایی سترگ و ناشناخته در سینه دارد.

وی افزود: استان ایلام مهد سرداران و فرماندهان دلیری است که نام و آوازه‌شان در تاریخ پرافتخار این دیار جاودانه مانده است.

استاندار ایلام با اشاره به رشادت‌های شهید حاج یادگار امیدی، این شهید دلاور را فرمانده‌ای شجاع، باتدبیر و مخلص توصیف کرد و گفت: شهید امیدی افتخارات زرینی را در طول هشت سال دفاع مقدس به ثبت رساند؛ شخصیتی ارزشمند و برجسته که الگو و سرمایه‌ای گران‌بها برای نسل‌های امروز و فردای جامعه اسلامی است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دستگیر و آقایی، با بیان اینکه توسل به ارواح طیبه شهدا رمز وحدت، اقتدار و پیروزی ملت ایران است، تصریح کرد: خون پاک شهیدان همواره عامل اصلی پیوند، همبستگی ملی و انسجام جامعه بوده است.

کرمی بیان کرد: اگر امروز ملت غیور ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی با صلابت و بدون خستگی ایستادگی می‌کنند، این مقاومت و حضور پرشور در صحنه‌ها به برکت خون پاک همین سربازان و فرماندهان رشید سپاه اسلام حاصل شده است.

وی با اشاره به انواع سرنوشت انسان در دنیا خاطرنشان کرد: انسان‌ها ممکن است با مرگ عادی یا حتی مرگ همراه با ذلت این جهان را ترک کنند، اما در این میان، شهدا والاترین و باعزت‌ترین شکل عروج یعنی «مرگ سرخ و شهادت فی‌سبیل‌الله» را آگاهانه برگزیدند؛ سرنوشتی درخشان که نام و یاد آنان را برای همیشه در صفحات زرین تاریخ ایران اسلامی جاودانه ساخت.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی صمیمانه از نقش والای همسر و خانواده‌های معظم شهدا در سنگر «جهاد تبیین» یادآور شد: رسالت خطیر همسران شهدا در پرورش فرزندانی شایسته و ادامه‌دهنده راه شهدا، مصداق بارز جهاد تبیین و افتخاری بزرگ است. خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نه‌تنها وظیفه اداری، بلکه مایه مباهات و افتخار قلبی ماست.

وی با اشاره به تقارن این ایام با سالروز یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، عنوان کرد: همان‌گونه که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: «سربازان من در گهواره‌ها هستند» ، پس از انقلاب و در دوران دفاع مقدس، همین جوانان و نوجوانان دانش‌آموز بودند که راهی جبهه‌ها شدند و زیباترین صحنه‌های ایثار و حماسه را آفریدند.

کرمی بر ضرورت مستندسازی و نگارش خاطرات فرماندهان و بسیجیان مخلص و بی‌ادعای دفاع مقدس تأکید و افزود: ثبت و ضبط خاطرات و سیره شهدای بزرگوار استان ایلام در قالب کتاب، آثار مکتوب و هنری، نیاز جدی امروز برای معرفی الگوهای موفق، مقتدر و هویت‌بخش به نسل جوان کشور است.

لازم به ذکر است، شهید گرانقدر «یادگار امیدی» از شهدای شاخص لشکر ۱۱ حضرت امیرالمومنین(ع) در سال ۶۴ در منطقه شورشیرین مهران، شهید «حمیدرضا دستگیر» در سال ۶۷ در منطقه عملیاتی مهران و شهید «عباس آقایی» در سال ۶۲ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

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