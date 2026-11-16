لزوم ساماندهی ترافیک شهری دهلران؛ علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد

گروه استان‌ها - امروز وجود دست‌فروشان بومی و غیربومی در حاشیه معابر اصلی، فرعی و چهارراه‌های شهر و کنار مدارس موجب توقف ناگهانی رانندگان و مسافران جهت خرید شده است؛ این امر می‌تواند زمینه‌ساز حوادث احتمالی و دلخراش باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ساماندهی معابر اصلی و نظم ترافیک شهری برای جلوگیری از حوادث احتمالی، موضوعی است که باید همواره در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گیرد.

در سال‌های اخیر، ساماندهی و مکان‌یابی برای کسبه‌های دهلران که از طریق دست‌فروشی تأمین معاش خانواده خود می‌کنند، همواره بر زبان مسئولان بوده است؛ اما هیچ‌گاه عملیاتی نشده و این عزیزان در سرما و گرما برای تأمین معاش خود سرگردان هستند.

امروز وجود دست‌فروشان بومی و غیربومی در حاشیه معابر اصلی، فرعی و چهارراه‌های شهر و کنار مدارس موجب توقف ناگهانی رانندگان و مسافران جهت خرید شده است؛ این امر می‌تواند زمینه‌ساز حوادث احتمالی و دلخراش باشد.

در دو سال اخیر، در شورای ترافیک شهرستان دهلران همواره موضوع ساماندهی این قشر مطرح و مصوب شده است، اما متأسفانه ضمانت اجرایی نداشته و تنها روی کاغذ مانده است و نتیجه عدم اجرای مصوبات جلسات، بی‌نظمی شهری و پراکنش دست‌فروشان در شهر دهلران را در پی داشته است.

متأسفانه در سایه بی‌اهمیتی مسئولان، شاهد تضییع حقوق عمومی شهروندان در معابر اصلی و خیابان‌های پرتردد هستیم که در برخی مواقع، منجر به حوادث و تصادفات در سطح شهر می‌شود.

اینکه چرا تاکنون مصوبات شورای ترافیک در بحث ساماندهی دست‌فروشان اجرایی نشده، موضوعی است که فرماندار به عنوان رئیس شورای ترافیک، راهنمایی و رانندگی و شهرداری باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.

آنچه مشهود است، با افزایش تعداد خودروها و رشد جمعیت، معضلات ترافیکی و بی‌نظمی شهری در شهر دهلران در سایه گسترش روزافزون دست‌فروشان افزایش یافته است و این خود زمینه‌ساز حوادث در نزدیکی مدارس و ادارات است.

باشد که فرماندار دهلران به عنوان رئیس شورای ترافیک، دستگاه‌های مسئول را موظف به تأمین امنیت جانی و حقوق شهروندی و مکان‌یابی برای این عزیزان جهت نظم شهری کند تا مسئولان مربوطه علاج واقعه را پیش از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار قرار دهند.

گزارش: مجتبی کاور

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