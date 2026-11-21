گروه استان‌ها - کارشناس هواشناسی ایلام از تداوم پایداری جوی، عدم بارش مؤثر و افزایش نسبی دو تا سه درجه‌ای دمای هوا در استان طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: جو استان طی امروز و فردا پایدار است و روز یکشنبه نیز به دلیل ناپایداری‌های ضعیف، احتمال رشد ابر در برخی مناطق وجود دارد.

وی با بیان اینکه طی هفته پیش رو بارش قابل ملاحظه و سامانه بارشی مؤثری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود، افزود: دمای هوا در روزهای آینده بین دو تا سه درجه افزایش نسبی خواهد داشت و مقادیر دمایی فراتر از حد نرمال را در سطح استان انتظار داریم.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: با توجه به شرایط پایداری جو و روند افزایشی دما، مدیریت مصرف انرژی و توجه به توصیه‌های بخش کشاورزی برای مقابله با تنش‌های دمایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت جوی استان به صورت مستمر پایش می‌شود و در صورت هرگونه تغییر در الگوهای بارشی، اطلاع‌رسانی‌های لازم به شهروندان و دستگاه‌های متولی انجام خواهد شد.