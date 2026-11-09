گروه استان‌ها - سامانه بارشی که طی روزهای گذشته آسمان استان را تحت تأثیر قرار داده بود، با ثبت بیشترین بارش ۷۸ میلی‌متری در ایوان، از عصر امروز دوشنبه به‌تدریج از شدت آن کاسته می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به آخرین داده‌های ایستگاه‌های باران‌سنجی تا صبح امروز دوشنبه اظهار کرد: میزان فعالیت این سامانه در شهرستان‌های مختلف استان یکسان نبوده است.

وی ادامه داد: پس از ایوان، شهرستان ایلام با ۳۹ میلی‌متر بارندگی بیشترین حجم بارش را پس از ایوان تجربه کرد و مهران با ۸.۱ میلی‌متر، کمترین میزان بارش را به ثبت رساند.

کارشناس هواشناسی استان افزود: توده هوای ناپایدار حاکم بر استان که هسته‌ای بسیار سرد را با خود همراه دارد، تا اوایل وقت فردا سه‌شنبه در پهنه استان فعال خواهد ماند.

وی بیان کرد: از شامگاه امروز هم‌زمان با استقرار هوای سرد، احتمال بارش پراکنده برف در ارتفاعات و قله‌های استان وجود دارد و انتظار می‌رود این مناطق چهره زمستانی به خود بگیرند.

رستمی با هشدار درباره شرایط جاده‌های استان گفت: با توجه به افت دما و رطوبت موجود در سطح زمین، احتمال شکل‌گیری پدیده مه‌گرفتگی برای اواخر وقت امروز و به‌ویژه صبح فردا در گردنه‌ها و مسیرهای کوهستانی وجود دارد.

وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به کاهش دید افقی، پیش از آغاز سفر در جاده‌های استان، از وضعیت راه‌ها اطلاع کامل کسب کنند.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: روند کاهش محسوس دما از عصر امروز آغاز می‌شود و این افت نسبت به روزهای گذشته ۶ تا ۹ درجه خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کاهش دما به‌ویژه در شب و ساعات ابتدایی روز، شرایط را به سمت یخبندان پیش می‌برد.

رستمی همچنین گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در روزهای آینده، کمینه دمای هوا در مناطق سردسیر و شمالی استان شامل ایلام، ایوان، ملکشاهی و ارتفاعات بدره به محدوده صفر تا سه درجه بالای صفر برسد.