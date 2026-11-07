مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: روند کاهش میانگین دمای هوا از امروز آغاز شده و تا پایان هفته دمای هوا با کاهش ۱۵ درجه ای و آبگرفتگی معابر رو به رو خواهد و در روز سه شنبه کاهش دما شدید خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: روند کاهش میانگین دمای هوا از امروز آغاز شده و تا پایان هفته دمای هوا با کاهش ۱۵ درجه ای و آبگرفتگی معابر رو به رو خواهد و در روز سه شنبه کاهش دما شدید خواهد بود.





علی اصغر دهقان پور امروز گفت: کاهش ۱۵ درجه ای دمای هوا همه مناطق خراسان رضوی به ویژه شهرستانهای قوچان، کلات، درگز، نیشابور، صالح آباد، فریمان و مشهد را تحت ثاثیر قرار می‌دهد.





وی افزود: با روند کاهش دما احتمال رگبار باران، وزش باد و در نواحی مستعد با گردو خاک ومه دور از انتظار نبوده بر همین اساس هشدار سطح زرد صادر شده است.مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: گرفتگی معابر، احتمال جاری شده رواناب، صاعقه، یخ زدگی و لغزندگی محورهای کوهستانی، اختلال در سیستم حمل و نقل، ورزش باد شدید موقتی، احتمال شکستگی درختان کهنسال و فرسوده و خسارت به سازه‌های موقت پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه افزود: اختلال در تردد جاده‌ای و ناوگان حمل‌و نقل، کاهش دید، افزایش مصرف حامل‌های انرژی و خسارت به محصولات کشاورزی از آثار احتمالی فعالیت این سامانه خواهد بود.

دهقان پور تأکید کرد: شهروندان از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند همچنین احتیاط در تردد جاده‌ای، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، آماده‌سازی تجهیزات امدادی و اجرایی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارت به محصولات کشاورزی ضروری است.



