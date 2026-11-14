احتمال افزایش ابتلا به آنفلوآنزا وجود دارد

گروه استان‌ها _ رئیس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به روند افزایشی بیماری و هشدارهای مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفت: احتمال افزایش ابتلا به آنفلوآنزا در مشهد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، زهرا نهبندانی با اشاره به وضعیت مبتلایان شناسایی‌شده آنفلوآنزا تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: موارد مراجعه تا هفته ۳۴ در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ۲۶/۷ درصد رسیده است. احتمال بروز بیماری در همه گروه‌های سنی وجود دارد، در حال حاضر بیماری بیشتر در دانش‌آموزان و افراد مسن دیده می‌شود، زیرا سطح ایمنی در این گروه‌ها کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اشتباه عموم جامعه مصرف خودسرانه دارو است، ادامه داد: این موضوع باعث طولانی شدن روند بیماری و بروز مقاومت دارویی در بیماران می‌شود. آنفلوآنزا بیماری ویروسی خودمحدودشونده است و نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک ندارد؛ تنها در صورت بروز عفونت ثانویه همراه با آنفلوآنزا و با تشخیص پزشک، مصرف آنتی‌بیوتیک توصیه می‌شود.

رئیس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره اقدامات لازم برای کنترل و پیشگیری از همه‌گیری بیماری، یادآور شد: شستن مرتب دست‌ها با آب و صابون، استفاده از ماسک به‌ویژه در محیط‌های شلوغ مانند مترو و اتوبوس، تهویه مناسب در محیط‌های بسته، درمان مناسب با تشخیص پزشک، استراحت و جداسازی افراد مبتلا و مصرف مواد غذایی مغذی، سبزی و میوه تازه، سوپ و مایعات توصیه می‌شود.

دکتر نهبندانی درباره تفاوت آنفلوآنزای A و B خاطرنشان کرد: هر دو سویه‌های آنفلوآنزای فصلی هستند و علائم مشابهی دارند، اما در نوع B علائم خفیف‌تر است و عوارض کمتری ایجاد می‌شود.