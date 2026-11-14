۷۳۷ نفر در حوادث ترافیکی خراسان رضوی جان باختند

گروه استان‌ها _ مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: ۷۳۷ نفر در حوادث ترافیکی درون شهری، برون شهری و جاده‌های روستایی استان طی امسال جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، علی نقش در این خصوص افزود: بر اساس آخرین آمار نهایی و منتشر شده در پزشکی قانونی خراسان رضوی این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۳۱ نفر بوده حدود یک درصد افزایش دارد.

وی ادامه داد: امسال در این مدت ۲۵۵ نفر در حوادث ترافیکی درون شهری، ۳۹۹ نفر در حوادث جاده ای (برون شهری) و ۸۱ نفر در سوانح ترافیکی جاده‌های روستایی و ۲ نفر در حوادث خاص درون شهری جان باخته‌اند.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی اظهار کرد: حال آنکه در سال گذشته ۲۵۶ نفر در حوادث ترافیکی درون شهری، ۴۰۵ نفر در برون شهری و ۶۹ نفر در سوانح رانندگی جاده‌های روستایی و یک نفر در حوادث خاص و راه اختصاصی جان باخته‌اند.

این مسئول با بیان این که تعداد مصدومان حوادث ترافیکی خراسان رضوی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حدود ۹ درصد افزایش داشته است، گفت: طی امسال در مجموع ۲۰ هزار و ۵۳۹ نفر شامل؛ پنج هزار و ۶۷۳ زن و ۱۴ هزار و ۸۶۶ مرد در حوادث ترافیکی استان مصدوم شدند.

نقش افزود: حال آنکه در مدت مشابه پارسال در مجموع ۱۸ هزار و ۸۹۸ نفر شامل؛ پنج هزار و ۴۹۱ زن و ۱۳ هزار و ۴۰۷ مرد در حوادث ترافیکی مصدوم شده بودند.