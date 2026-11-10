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کشف بیش از ۹۶ کیلوگرم انواع موادمخدر در تربت حیدریه

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی تربت حیدریه از کشف بیش از ۹۶ کیلوگرم انواع موادمخدر در این شهرستان خبر داد.

کد خبر: 4201021تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، سرهنگ اکبر محمدزاده گفت: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی ۵۸ خرده فروش شدند.

وی با اشاره به این که ماموران انتظامی در بازه زمانی اجرای این طرح موفق به کشف ۹۶ کیلو و ۹۳۱ گرم انواع موادمخدر صنعتی و سنتی از سوداگران مرگ شدند، افزود: در ادامه اجرای این طرح ماموران انتظامی ۹۵ معتاد متجاهر را جمع آوری و ۳ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه موتورسیکلت را توقیف و روانه پارکینگ کردند.

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برچسب ها

موادمخدرماموران انتظامیپلیس مبارزه با موادمخدر

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