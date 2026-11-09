مطالبات زیرساختی خراسان شمالی روی میز مسئولان؛ پروژههای نیمهتمام با جدیت پیگیری میشوند
گروه استانها - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از بررسی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی و طرحهای مسکن استان خبر داد و گفت: تکمیل محور میامی ـ جاجرم و توسعه فرودگاه بجنورد از مهمترین موضوعات مورد پیگیری برای رفع موانع زیرساختی استان است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «رامین الماسی» مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی، در گفتوگو با رسانههای استان، گفت: پیشبرد طرحهای زیربنایی در حوزه راه و مسکن مستلزم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژههاست.
وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با سیدمحمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی، افزود: در این دیدار، روند پیشرفت پروژههای عمرانی و طرحهای مسکن استان مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات موجود در مسیر اجرای آنها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی، تکمیل محور میامی ـ جاجرم را یکی از مطالبات مهم استان عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت این مسیر در شبکه ارتباطی خراسان شمالی، تسریع در اجرای آن و رفع موانع پیشرو از محورهای اصلی این نشست بود.
وی توسعه فرودگاه بجنورد را از دیگر موضوعات مطرحشده در این دیدار برشمرد و تصریح کرد: ارتقای زیرساختهای فرودگاهی و رفع مشکلات موجود در بخش پروازها میتواند زمینه تقویت ارتباطات هوایی و فراهم شدن بسترهای جدید برای توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
الماسی همچنین گفت: پیگیری پروژههای اولویتدار در حوزه راه و مسکن و رفع موانع اجرایی آنها با همکاری نمایندگان مجلس و دستگاههای مرتبط ادامه خواهد داشت تا مطالبات مردم استان در این بخشها با جدیت بیشتری دنبال شود.
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