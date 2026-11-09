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مدیر جهاد کشاورزی قروه در گفت‌وگو با تابناک خبر داد؛

۳۲۶۰ هکتار از اراضی قروه زیر کشت سیب‌زمینی + فیلم

گروه استان‌ها - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه از کشت سیب‌زمینی در سطح ۳ هزار و ۲۶۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: میانگین برداشت این محصول بین ۳۵ تا ۴۰ تن در هر هکتار است.

کد خبر: 4200802تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

گزارش سیب زمینی قروه

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سیب‌زمینی به‌عنوان یکی از محصولات شاخص و شناخته‌شده شهرستان قروه، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد و هر ساله بخش قابل توجهی از اراضی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص پیدا می‌کند.


«ابوذر محمدی»، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: امسال حدود ۳ هزار و ۲۶۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت سیب‌زمینی رفته و میانگین برداشت این محصول در سطح شهرستان بین ۳۵ تا ۴۰ تن در هر هکتار برآورد می‌شود.

وی با اشاره به تنوع ارقام کشت‌شده در مزارع قروه افزود: ارقام خوراکی، صنعتی و بذری سیب‌زمینی در این شهرستان کشت و تولید می‌شود و شهرستان‌های قروه و دهگلان را می‌توان قطب تولید سیب‌زمینی در استان کردستان و حتی غرب کشور دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در این منطقه تصریح کرد: از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که در حوزه فرآوری سیب‌زمینی فعالیت می‌کنند دعوت می‌کنیم در شهرستان‌های قروه و دهگلان سرمایه‌گذاری کنند تا از ظرفیت تولید مرغوب این محصول برای ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری استفاده شود.

محمدی در ادامه درباره گلایه کشاورزان از وضعیت تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی گفت: سوخت تخصیصی به شهرستان‌ها بر اساس سطح زیر کشت و سهمیه ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی توزیع می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۴ هزار و ۴۳۶ دستگاه تراکتور در شهرستان قروه خاطرنشان کرد: سهمیه سوخت بر اساس تعداد، قدرت و حجم موتور تراکتورها میان تراکتورداران توزیع می‌شود تا سهمیه‌بندی با رعایت عدالت انجام شود و نارضایتی میان کشاورزان به حداقل برسد.

ظرفیت بالای تولید سیب‌زمینی در قروه و دهگلان، در کنار ضرورت حمایت از کشاورزان برای کاهش هزینه‌های تولید، نشان می‌دهد که توسعه صنایع فرآوری و ایجاد بازار مطمئن برای فروش محصول می‌تواند گام مهمی در تکمیل زنجیره تولید و رونق اقتصادی منطقه باشد.

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