عشق مردم به شهدای گمنام ناگسستنی است + فیلم

گروه استان‌ها - فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان گفت: حضور شهدای گمنام در روزهای اخیر، حال‌وهوای شهرهای استان را دگرگون کرده و عشق و علاقه مردم به این شهدای والامقام نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با فرهنگ ایثار و شهادت است.

امیر سرتیپ دوم «جابر آبادزردشتی»، فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع شهید گمنام اظهار کرد: هر آنچه امروز داریم، به برکت وجود شهدا و فداکاری‌های آنان است.





وی افزود: حضور شهدای گمنام در چند روز گذشته، حال‌وهوای شهرهایی را که میزبان این عزیزان بوده‌اند، به‌طور چشمگیری دگرگون کرده و عشق و علاقه مردم به این شهدای والامقام ناگسستنی است.

فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان خاطرنشان کرد: مردم ما از شهدا درس ایثار و فداکاری آموخته‌اند و امیدواریم نیروهای مسلح نیز ادامه‌دهنده راه این شهدا، امام شهدا و تمامی شهدای والامقام باشند.