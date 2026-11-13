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فرمانده لشکر ۲۸پیاده کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک تأکید کرد؛

عشق مردم به شهدای گمنام ناگسستنی است + فیلم

گروه استان‌ها - فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان گفت: حضور شهدای گمنام در روزهای اخیر، حال‌وهوای شهرهای استان را دگرگون کرده و عشق و علاقه مردم به این شهدای والامقام نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با فرهنگ ایثار و شهادت است.

کد خبر: 4201619تاریخ انتشار: 48 بازدید۰

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امیر سرتیپ دوم «جابر آبادزردشتی»، فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع شهید گمنام اظهار کرد: هر آنچه امروز داریم، به برکت وجود شهدا و فداکاری‌های آنان است.


وی افزود: حضور شهدای گمنام در چند روز گذشته، حال‌وهوای شهرهایی را که میزبان این عزیزان بوده‌اند، به‌طور چشمگیری دگرگون کرده و عشق و علاقه مردم به این شهدای والامقام ناگسستنی است.

فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان خاطرنشان کرد: مردم ما از شهدا درس ایثار و فداکاری آموخته‌اند و امیدواریم نیروهای مسلح نیز ادامه‌دهنده راه این شهدا، امام شهدا و تمامی شهدای والامقام باشند.

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برچسب ها

شهید گمنامسنندجتشییع و تدفین شهید گمنام

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