گروه استان‌ها - مسابقات ددلیفت بانوان انتخابی قهرمانی باشگاه‌های استان کردستان، روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه به میزبانی سنندج و با قضاوت ۱۰ داور فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مسابقات ددلیفت بانوان انتخابی قهرمانی باشگاه‌های استان کردستان، به میزبانی شهر سنندج و در سالن آزادی این شهر برگزار می‌شود.

بر اساس تقویم اجرایی هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان، این رقابت‌ها روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و ۱۰ نفر از داوران مجرب فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور، قضاوت مسابقات را بر عهده خواهند داشت.

همچنین ورزشکاران متقاضی حضور در این رقابت‌ها باید روز ۲۸ آبان‌ماه برای انجام مراحل ثبت‌نام و وزن‌کشی در محل برگزاری مسابقات حضور یابند.

این رقابت‌ها در راستای شناسایی و انتخاب ورزشکاران برتر استان برای حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها برگزار می‌شود.