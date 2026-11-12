تجلیل از محمدمبین عظیمی در سنندج؛ افتخارآفرین کشتی کردستان

گروه استان‌ها - محمدمبین عظیمی، کشتی‌گیر سقزی و از چهره‌های پرافتخار کشتی آزاد ایران، همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی خردسالان استان کردستان، در مراسمی با حضور مسئولان، ورزشکاران و پیشکسوتان در سنندج مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محمدمبین عظیمی» کشتی‌گیر پرافتخار کردستانی و دارنده مدال‌های متعدد ملی و بین‌المللی، روز پنجشنبه در سالن آزادی سنندج و همزمان با برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی خردسالان استان، با استقبال پرشور مردم و مسئولان مورد تجلیل قرار گرفت.

این آیین با حضور جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزشی، ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش برگزار شد.

عظیمی در تازه‌ترین افتخارآفرینی خود موفق به کسب مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در سال ۲۰۲۶ آمریکا شده است؛ افتخاری که بار دیگر نام کشتی کردستان را در عرصه بین‌المللی مطرح کرد.

این کشتی‌گیر سقزی طی سال‌های اخیر کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته است. کسب سه مدال طلای متوالی جام جهان‌پهلوان تختی در سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، مدال طلای جام بین‌المللی یاشاردوغو ترکیه و مدال‌های طلای رقابت‌های جوانان قهرمانی آسیا و جهان در سال ۲۰۲۳، از جمله افتخارات اوست.

همچنین کسب مدال نقره جام ایوان یارگین روسیه، مدال‌های طلای جام نیکلای پتروف روسیه و رقابت‌های دانکلوف بلغارستان در سال ۲۰۲۴، مدال طلای قهرمانی بزرگسالان کشور در سال ۱۴۰۳، مدال نقره این رقابت‌ها در سال ۱۴۰۴ و مدال برنز قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۲۵، بخش دیگری از افتخارات این ورزشکار کردستانی است.

عظیمی در سال ۲۰۲۵ نیز مدال طلای رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در صربستان را به دست آورد و در سال ۲۰۲۶ با کسب مدال طلای مسابقات اوپن زاگرب کرواسی و قهرمانی بزرگسالان آسیا در قرقیزستان، به افتخارآفرینی‌های خود ادامه داد.

تجلیل از این قهرمان کردستانی در سنندج، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های ورزشکاری است که با موفقیت‌های پی‌درپی در میادین ملی و بین‌المللی، نام کردستان را در کشتی ایران و جهان مطرح کرده است.