تجلیل از قهرمان جهانی کشتی در سقز

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، آیین تجلیل از «محمدمبین عظیمی»، کشتی‌گیر ملی‌پوش و افتخارآفرین کردستانی، با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در خانه کشتی سقز برگزار شد.

در این مراسم، مدیرکل امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار سقز و جمعی از مسئولان و مدیران ورزشی شهرستان حضور داشتند و از این قهرمان ملی تجلیل کردند.

محمدمبین عظیمی، کشتی‌گیر اهل شهرستان سقز، اخیراً در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان که به میزبانی آمریکا برگزار شد، موفق به کسب مدال ارزشمند برنز شد و نام کردستان را در عرصه ورزش جهان مطرح کرد.

مسئولان حاضر در این آیین ضمن قدردانی از تلاش و افتخارآفرینی این ملی‌پوش کردستانی، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از ورزشکاران و قهرمانان استان تأکید کردند؛ ورزشکارانی که با حضور در رقابت‌های بین‌المللی، پرچم ایران را به اهتزاز درمی‌آورند.

با این حال، تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران کردستانی در میادین ملی و جهانی، ضرورت توجه جدی‌تر به زیرساخت‌های ورزشی، حمایت مالی و فراهم‌کردن زمینه رشد استعدادهای ورزشی استان را دوچندان می‌کند.

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