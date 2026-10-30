اولین مدال کشتی آزاد: عموزاد سوم جهان شد

رحمان عموزاد ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی مسابقات جهانی به مصاف ممدوف رفت و با پیروزی برابر این کشتی‌گیر به مدال برنز جهانی رسید.
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اولین مدال کشتی آزاد: عموزاد سوم جهان شد

به گزارش تابناک، در دومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در مرحله رده‌بندی به مصاف

شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر ۴ به سود عموزاد به پایان رسید و اولین مدال کشتی آزاد در این مسابقات به رنگ برنز شد.

عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در شانس مجدد به مصاف داستانبک از قزاقستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود رحمان به پایان رسید.

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