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بازگشت ۱۸۰ همت در پرونده بانک ایران‌زمین

دادستان تهران از شناسایی و انتقال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان پرونده بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی با پیگیری‌های قضایی دادسرای تهران خبر داد.

کد خبر: 4202053تاریخ انتشار: 699 بازدید

علی+صالحی

به گزارش  تابناک؛ علی صالحی با تشریح آخرین وضعیت پرونده بانک ایران‌زمین اظهار کرد: ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان پرونده بانک ایران‌زمین با پیگیری‌های قضایی دادسرای تهران در حال انتقال به بانک مرکزی است.

به گفته دادستان تهران، از مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی‌شده، تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به‌طور قطعی به بانک مرکزی منتقل شده است.

وی افزود: همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان ضبط و توقیف شده و در شرف انتقال به بانک مرکزی قرار دارد که در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

دادستان تهران با اشاره به اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز که نزد اشخاص ثالث (بستگان، وابستگان، دوستان، آشنایان و …) قرار داشت، شناسایی و توقیف شده است، گفت: این اموال نیز شناسایی و توقیف شده و موضوع در حال بررسی و اتخاذ تصمیم قضایی است.

وی تأکید کرد: پرونده همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است و اقدامات قضایی برای تعیین تکلیف و انتقال اموال شناسایی‌شده ادامه دارد.

منبع: میزان

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برچسب ها

دادستان تهراناموالبانک ایران زمینمحکومان پرونده

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