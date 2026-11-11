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تابناک
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اعلام جرم علیه زن روان‌شناس در تهران

قوه قضاییه:با انتشار فیلمی در فضای مجازی که محتوای توهین آمیز داشت، دادستانی تهران ضمن احضار زن مدعی دارای تحصیلات روانشناسی پس از بررسی سوابق وی علیه او اعلام جرم کرد.

کد خبر: 4201146تاریخ انتشار: 6390 بازدید۲

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به گزارش تابناک؛ در پی انتشار یک محتوای فاقد سند و حاوی الفاظ توهین آمیز، دادستانی تهران ضمن دستور شناسایی فرد مورد اشاره دستور تحقیق در رابطه با ادعای کذب وی را صادر کرد.

با شناسایی فرد مورد اشاره و احضار وی به مرجع قضایی در گام ابتدایی مشخص شد زن مدعی دارای تحصیلات روانشناسی حتی سابقه تحصیلات دانشگاهی هم ندارد.

با انجام تحقیقات ابتدایی علیه فرد مورد اشاره که با دو حساب کاربری در فضای مجازی نزدیک به یک میلیون دنبال کننده داشت، اعلام جرم شده و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.

به دستور قاضی پرونده حساب‌های کاربری متهم مسدود شده و رسیدگی به پرونده وی ادامه دارد.

منبع: ایسنا


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برچسب ها

قوه قضاییهدادستان تهرانجرممدرک جعلیمدرک دانشگاهینشر اکاذیب در فضای مجازی

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۱
ناشناسکشور اتصال: IR

چه راحت حساب مسدود میکنن

رضاکشور اتصال: IR
در پاسخ به ناشناس

انتظار داری با کسی که هیچ مدرکی نداره و داره کلاه برداری میکنه چکار کنن؟

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