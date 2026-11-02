صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست کواکبیان و سایت ایران ۲۴

به گزارش تابناک؛ قوه قضاییه اعلام کرد، در پی مصاحبه مصطفی کواکبیان با سایت ایران ۲۴ و نقض رای دادگاه مبنی بر ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه‌ها، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست این فعال سیاسی و همچنین سایت خبری مورد اشاره، به اتهام نشر مطالب خلاف قانون اساسی بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات صادر شد.



گفتنی است، مهر ماه سال گذشته مصطفی کواکبیان، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در یک برنامه تلویزیونی ادعایی مطرح کرده بود که برای ارائه مدارک و مستندات به مرجع قضایی احضار شد که بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات معتبر در مورد اظهاراتش، کیفرخواست از سوی دادسرا صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.



در همان زمان این فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس، مجددا با حضور در یک برنامه تلویزیون اینترنتی وابسته به یکی از موسسات مطبوعاتی کشور، ادعاهای قبلی خود را تکرار کرد که در رابطه با این موضوع نیز برای این رسانه و فعال سیاسی پرونده قضایی تشکیل شد.



پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه، حکم مقتضی صادر شد.



طبق حکم صادره نماینده سابق مجلس به ۱۴ ماه حبس محکوم شد که این حکم به مدت ۴ سال به صورت تعلیقی بود.



این نماینده سابق مجلس همچنین به ۲ سال منع فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه ها، پایگاه‌های خبری و ... محکوم شده بود که با وجود این حکم اقدام به انجام مصاحبه با سایت خبر ایران ۲۴ و نقض حکم دادگاه کرده است.



بر همین اساس به دلیل نقض حکم دادگاه از سوی کواکبیان، مطابق قانون حکم محکومیت وی در مورد منع فعالیت رسانه‌ای به میزان یک سوم از کل مدت محکومیت، افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر محکومیت منع فعالیت رسانه‌ای کواکبیان از ۲ سال به ۲ سال و ۸ ماه افزایش خواهد یافت.



