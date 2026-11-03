3375بازدید
قوه قضاییه: شبنم نعمتزاده از مرخصی بازگشت
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: شبنم نعمت زاده در پروندهای محکوم شدند و اموال ایشان در لواسان توقیف شد.
به گزارش تابناک؛ علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: شبنم نعمت زاده در پروندهای محکوم شدند و اموال ایشان در لواسان توقیف شد و یکی از ویلاها ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت.
وی افزود: شبنم نعمت زاده چندبار بیشتر از میزان رسمی مرخصی داشته است. در مواردی که متهم مرخصی میگیرد و به زندان بازنمیگردد مجازات فرار از زندان دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.