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قوه قضاییه: شبنم نعمت‌زاده از مرخصی بازگشت

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: شبنم نعمت زاده در پرونده‌ای محکوم شدند و اموال ایشان در لواسان توقیف شد.

کد خبر: 100000291تاریخ انتشار: 3375 بازدید

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به گزارش تابناک؛ علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: شبنم نعمت زاده در پرونده‌ای محکوم شدند و اموال ایشان در لواسان توقیف شد و یکی از ویلا‌ها ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت.

وی افزود: شبنم نعمت زاده چندبار بیشتر از میزان رسمی مرخصی داشته است. در مواردی که متهم مرخصی می‌گیرد و به زندان بازنمی‌گردد مجازات فرار از زندان دارد.


 

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برچسب ها

زندانقوه قضاییهمرخصیشبنم نعمت زاده

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