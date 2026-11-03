به گزارش تابناک؛ علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: شبنم نعمت زاده در پرونده‌ای محکوم شدند و اموال ایشان در لواسان توقیف شد و یکی از ویلا‌ها ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رفت.

وی افزود: شبنم نعمت زاده چندبار بیشتر از میزان رسمی مرخصی داشته است. در مواردی که متهم مرخصی می‌گیرد و به زندان بازنمی‌گردد مجازات فرار از زندان دارد.



