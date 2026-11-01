مالباختگان کریپتولند دست به دامن قوه قضائیه شدند

گروهی از کاربران صرافی کریپتولند با راه‌اندازی یک کارزار مردمی و نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت کیف‌های دیجیتالی شده‌اند که به گفته آن‌ها، حدود ده میلیون تتر در آن‌ها بدون حکم قضائی از دسترس خارج شده است.

به گزارش تابناک، کارزاری با عنوان «پرداخت مطالبات کریپتولند» در سایت کارزار فعال شده و تا این لحظه بیش از هزار نفر ( ۱٬۱۷۵ امضا) آن را امضا کرده‌اند. تاریخ ثبت این درخواست ۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است.

امضاکنندگان از قوه قضائیه می‌خواهند ادعاهای مربوط به دسترسی غیرمجاز به کیف‌های دیجیتال کاربران را بررسی کند و در صورت اثبات، با عاملان آن برخورد کند. همچنین خواسته‌اند دستور جلب عاملان سرقت کیف‌های مکشوفه صادر شود تا روند پرداخت مطالبات سرعت بگیرد.

آنان تأکید دارند موجودی این کیف‌ها باید به مالباختگان بازگردد تا بخشی از خسارت‌های واردشده جبران شود. در متن نامه همچنین بر «وفای به عهد» و اجرای عدالت تأکید شده است.

کارزار هنوز در مرحله جمع‌آوری امضاست و از علاقه‌مندان برای حمایت دعوت شده است.

لینک کارزار برای حمایت در ذیل آمده است:

https://www.karzar.net/357604