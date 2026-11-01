||13:48
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت طلا و سکه امروز 12 آبان/ فرصت برای خرید طلا و سکه در روز اصلاحی!
5058بازدید

درخواست از قوه قضائیه برای ورود به پرونده کیف‌های مکشوفه؛

مالباختگان کریپتولند دست به دامن قوه قضائیه شدند

گروهی از کاربران صرافی کریپتولند با راه‌اندازی یک کارزار مردمی و نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت کیف‌های دیجیتالی شده‌اند که به گفته آن‌ها، حدود ده میلیون تتر در آن‌ها بدون حکم قضائی از دسترس خارج شده است.

کد خبر: 100000067تاریخ انتشار: 5058 بازدید

images

به گزارش تابناک، کارزاری با عنوان «پرداخت مطالبات کریپتولند» در سایت کارزار فعال شده و تا این لحظه بیش از هزار نفر ( ۱٬۱۷۵ امضا) آن را امضا کرده‌اند. تاریخ ثبت این درخواست ۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است.

امضاکنندگان از قوه قضائیه می‌خواهند ادعاهای مربوط به دسترسی غیرمجاز به کیف‌های دیجیتال کاربران را بررسی کند و در صورت اثبات، با عاملان آن برخورد کند. همچنین خواسته‌اند دستور جلب عاملان سرقت کیف‌های مکشوفه صادر شود تا روند پرداخت مطالبات سرعت بگیرد.

آنان تأکید دارند موجودی این کیف‌ها باید به مالباختگان بازگردد تا بخشی از خسارت‌های واردشده جبران شود. در متن نامه همچنین بر «وفای به عهد» و اجرای عدالت تأکید شده است.

کارزار هنوز در مرحله جمع‌آوری امضاست و از علاقه‌مندان برای حمایت دعوت شده است.

 لینک کارزار برای حمایت در ذیل آمده است: 

https://www.karzar.net/357604

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

قوه قضاییهکریپتولندپرونده کریپتولند

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

سحر مزدور دشتایی۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۰:۲۶

مالباختگان کرپتولند یکی به داد ما برسه،حق ما را بدهید

علیرضا۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۲:۰۹

تابناک جان ، میشه بفرمایید چطور میشه این تبلیغات مسخرتون رو از ابتدای ویدئوها حذف کرد و فقط اصل ویدئو رو دید؟ ل

حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۲:۰۲

تورا خدا یکی پیدا بشه حق ما رو از حلقوم این نامردها (کریپتولند) بگیره ......... یعنی واقعا میشه عدالت اجرا بشه.؟

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.