یک بسیجی بلوچ اهل سنت توسط تروریست‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونسیتی به شهادت رسید.



به گزارش تابناک، پیرمحمد شه‌بخش، بسیجی بلوچ اهل سنت بعد از ظهر امروز توسط تروریست‌های مزدور وابسته به آمریکا و رژیم صهیونسیتی به شهادت رسید.

این بسیجی بلوچ در منطقه کورین شهرستان زاهدان به‌صورت ناجوانمردانه به ضرب گلوله مورد ترور قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

منبع: تسنیم

