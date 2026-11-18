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شهادت بسیجی بلوچ اهل سنت در زاهدان
یک بسیجی بلوچ اهل سنت توسط تروریستهای وابسته به آمریکا و رژیم صهیونسیتی به شهادت رسید.
به گزارش تابناک، پیرمحمد شهبخش، بسیجی بلوچ اهل سنت بعد از ظهر امروز توسط تروریستهای مزدور وابسته به آمریکا و رژیم صهیونسیتی به شهادت رسید.
این بسیجی بلوچ در منطقه کورین شهرستان زاهدان بهصورت ناجوانمردانه به ضرب گلوله مورد ترور قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
منبع: تسنیم
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