به گزارش تابناک، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که از قبل شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار داشت قبل از اجرای اقدام تروریستی به کمین افتاد.



در این عملیات یک نفر از تروریست ها به هلاکت رسید و تعدادی نیز دستگیر شدند و سایر عناصر متواری در حال تعقیب می باشند.



لازم به ذکر است این تیم قصد داشت علاوه بر اجرای عملیات تروریستی بر روی مقرهای نیروهای حافظ امنیت که برای دفاع در برابر دشمن متجاوز در منطقه استقرار یافته‌اند، اقدام به راهبندان جاده زرآباد به کنارک نمایند که با اقدام به موقع رزمندگان اسلام ناکام ماندند.



قرارگاه قدس یکبار دیگر اعلام می دارد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم های تروریستی که به سفارش دشمن شکست خورده ماموریت انجام می دهند تحت اشراف اطلاعاتی قرار دارند.

