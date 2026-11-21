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آمریکا ۴ فرد ایرانی را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه ۴ شهروند ایرانی خبر داد و مدعی شد این افراد مسئول وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران در خارج از کشور هستند.
به گزارش تابناک؛ وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه ۴ شهروند ایرانی خبر داد و مدعی شد این افراد مسئول وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران در خارج از کشور هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد چهار شهروند ایرانی را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
این وزارتخانه مدعی شده است افراد تحریمشده مسئول وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران در خارج از کشور هستند.
منبع: همشهری آنلاین
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