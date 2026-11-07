تحریم ۸ شرکت کانادایی توسط آمریکا در پی ارتباط با ایران

دو روز پس از شکست سنگین حزب ترامپ در انتخابات کنگره آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۸ شرکت و صرافی را در کانادا در ارتباط با ایران در فهرست تحریمهای خود قرار داد.

به گزارش تابناک؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد هشت شرکت ارائه‌دهنده خدمات انتقال و مبادلات ارزی مستقر در کانادا را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی با نهادهای تحریم‌شده ایرانی، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای ادعا کرد: «کانادا نباید به پناهگاهی امن برای واسطه‌های مالی غیرقانونی تبدیل شود که خدمات دور زدن تحریم‌ها را به ایران و گروه‌های وابسته به آن ارائه می‌کنند.»

او همچنین مدعی شد: «وزارت خزانه‌داری آمریکا در هر نقطه از جهان، مسیرهای مالی ایران را شناسایی و مختل خواهد کرد.» وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت‌های تحریم‌شده در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها عبارت‌اند از:- Diverse Trade Inc با نام تجاری Million Exchange- ۱۳۸۰۰۷۹ BC Limited- Top PC Technician Inc- NIA Nations Currency Ltd- ۲۳۹۷۶۳۹ Ontario Ltd با نام تجاری Farah Exchange- CCC Inc- B Galaxy Inc- Darvish Exchange

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، واشنگتن روز پنجشنبه نیز شرکت‌ها و افرادی را در هند و ترکیه تحریم کرد که به ادعای این وزارتخانه به ایران برای دور زدن محدودیت‌های صادرات نفت و تحریم‌های صنعت هوانوردی کمک کرده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه ادعا کرد که واشنگتن به پیگیری و اعمال فشار علیه تمامی افرادی که از تهران حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.

منبع: فارس