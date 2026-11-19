صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 210بازدید پ کد خبر: 4202962 ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۷:۳۱ عکس: بیرانوند برترین بازیکن سال آسیا شد دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاعلیرضا بیرانوندبرترین بازیکنبازیکن سال آسیا مطالب مرتبطعلیرضا بیرانوند مرد سال فوتبال آسیا شد/ جایزه بهترین سرمربی برای مرضیه جعفریتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸شانس بالای علیرضا بیرانوند برای مرد سال فوتبال آسیا شدن؛ ایران پس از ۲۲ سال به جایزه مهم میرسد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵تراکتور و بیرانوند در آستانه جنجال تازهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴واکنش بیرانوند به عدم حضور در لیست تیم ملی + عکستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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