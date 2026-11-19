به گزارش تابناک، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمانکشور با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۸ آبان) در برخی نقاط شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان‌های مرکزی، همدان و کرمانشاه و همچنین ارتفاعات مازندران و گیلان، در بعضی ساعات، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف خواهد بود و در این مناطق احتمال بارش برف نیز وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده کشور، بیان کرد: از روز جمعه (۲۹ آبان) تا روز یکشنبه (یکم آذر) در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود که این افزایش دما به‌ویژه در نوار شمالی کشور محسوس‌تر خواهد بود.

وی یادآور شد: اواخر روز یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۸ آبان) کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد و در بعضی ساعات وزش باد شدید خواهد بود و احتمال بارش پراکنده نیز وجود دارد. حداقل دمای تهران ۸ درجه و حداکثر دمای آن ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آلودگی هوا از شنبه به تهران بازمی‌گردد

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوا در پایتخت و حاکمیت الگوی پایداری در جو، تصریح کرد: از صبح شنبه (۳۰ آبان) تا پیش از ظهر دوشنبه (۲ آذر) ، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در تهران، کرج، ایستگاه ازن‌سنجی اصفهان و اراک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره جزئیات هشدار سطح زرد دیگری که برای استان تهران در پی فعالیت سامانه بارشی صادر شده است، یادآور شد: از عصر چهارشنبه (۲۷ آبان) تا پیش از ظهر جمعه (۲۹ آبان) ، در قله‌ها و ارتفاعات بالادست تهران، مه‌آلودگی، بارش برف، کولاک برف و گاهی وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع طوفان و رعدوبرق نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در نیمه شمالی و غربی استان تهران نیز مه رقیق، گاهی بارش باران و برف، احتمال وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید تا بسیار شدید موقتی دور از انتظار نیست.

هشدار هواشناسی برای ۸ استان؛ بارش برف و باران در راه است

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی برف و باران در ۸ استان کشور، گفت: تا اواخر وقت امروز در استان کردستان، شمال استان‌های همدان و کرمانشاه، زنجان، نیمه شرقی قزوین، البرز، شمال و غرب تهران و جنوب و شرق هرمزگان، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و رخداد مه پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: در ارتفاعات و مناطق سردسیر این استان‌ها نیز بارش برف مورد انتظار است.