رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران و رعدوبرق در برخی استان‌های کشور طی امروز و فردا خبر داد و گفت: بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف خواهد بود؛ همچنین وزش باد در برخی مناطق طی روزهای آینده از غلظت آلاینده‌های جوی می‌کاهد.

به گزارش تابناک، صادق ضیاییان با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: امروز سه‌شنبه در استان‌هایو به‌صورت پراکنده در استان‌های خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی،گاهی همراه باپیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: چهارشنبه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران، شمال استان‌های مرکزی، همدان و کرمانشاه و نیز ارتفاعات مازندران و گیلان، در بعضی ساعات رگبار گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف خواهد بود. روزهای چهارشنبه تا جمعه در شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز، شمال شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد از غلظت آلاینده‌ها می‌کاهد.

افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور

ضیاییان اظهار کرد: در این مدت، افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور، به‌ویژه در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل، مورد انتظار است.

وی گفت: از اواخر روز شنبه با شمالی شدن جریانات دریای خزر، ابرناکی و کاهش نسبی دما برای استان‌های ساحلی پیش‌بینی می‌شود. امروز دریای کاسپین همچنان مواج خواهد بود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۷ آبان‌ماه) قسمتی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی در بعضی ساعتها افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده از بعدازظهر افزایش باد با حداقل ۱۱ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه‌(۲۸ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۵- و ۴-درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌کشور هستند.