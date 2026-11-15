رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت و بارش باران و برف در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: دمای هوای تهران طی دو روز آینده کاهش می‌یابد.

به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان، با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: یکشنبه در نیمه غربی کشور جوی آرام و پایدار حاکم است. در شهرهای پرجمعیت و صنعتی تهران، کرج، اراک، اصفهان و تبریز افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت. اوایل شب با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما و رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق، در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران آغاز می‌شود.

وی افزود: دوشنبه در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز، بارندگی و وزش باد تقویت می‌شود. در ارتفاعات البرز بارش به‌صورت برف است. بعدازظهر در دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز نیز وزش باد، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سه‌شنبه در غرب سواحل رگبار پراکنده و در مرکز، شرق و شمال شرق کشور وزش باد انتظار می‌رود. بعدازظهر در استان‌های مرزی واقع در شمال غرب و غرب کشور، ابرناکی و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان اظهار کرد: چهارشنبه در استان‌های ایلام، لرستان، غرب اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور، ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد و در ارتفاعات برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی پنجشنبه در مناطقی از مرکز، جنوب شرق و جنوب شرق، افزایش ابر، وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک و در ارتفاعات رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۵ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری غبار محلی در بعدازظهر افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی سه شنبه‌(۲۶ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌کشور هستند.

منبع: ایسنا



