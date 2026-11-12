مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: بر اساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج‌روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر این گزارش؛ امروز پنجشنبه در بخش‌هایی از خراسان رضوی، خراسان شمالی، جنوب خراسان جنوبی، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و تهران و جنوب سیستان و بلوچستان بارندگی و رعدوبرق پیش‌بینی شد.

همچنین در ارتفاعات استان تهران گاهی رگبار برف دور از انتظار نیست.

حمید رضا خورشیدی افزود: امشب تا ظهر پنجشنبه، با عبور زبانه موجی از شمال استان، افزایش ابر در آسمان تهران رخ می‌دهد و در مناطق شمالی و غربی، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات شمال غربی استان، در بعضی ساعات بارش پراکنده و مه پیش‌بینی می‌شود که گاهی با رگبار برف همراه خواهد بود.

وی گفت: همچنین بر اساس سامانه دوم این هشدار، از چهارشنبه‌شب تا ظهر پنجشنبه وزش باد شدید در مناطق جنوبی و غربی استان تهران و ارتفاعات مورد انتظار است.

در مناطق سردسیر شمال شرق و ارتفاعات البرز شرقی احتمال بارش برف وجود دارد.

از جمعه تا یکشنبه، جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود.

از اواخر یکشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، بارش باران و کاهش محسوس دما در استان‌های شمالی و برخی مناطق شمال غرب کشور پیش‌بینی می‌شود.

خلیج فارس طی سه روز آینده و دریای خزر از اواخر یکشنبه مواج خواهد بود.



