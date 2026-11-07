هشدار قرمز هواشناسی برای کشور صادر شد

سامانه بارش جدیدی که از دیروز وارد کشور شده امروز در استانهای واقع در غرب، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز و سواحل دریای کاسپین شدت می‌گیرد.

به گزارش تابناک؛ سامانه بارش جدیدی که از دیروز وارد کشور شده امروز در استان‌های واقع در غرب، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز و سواحل دریای کاسپین شدت می‌گیرد.

برای بیشتر استان‌های واقع در نیمه غربی کشور هشدار نارنجی اما برای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و مناطقی در خوزستان، لرستان و کردستان هشدار قرمز صادر شده است.

به هموطنان توصیه شده از سفرهای غیر ضروری، اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

مراقبت از باغ‌ها، گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و استخرهای پرورش ماهی در برابر سرما، برف و باران نیز الزامی اعلام شده است.

دمای هوا هم بطور محسوسی کاهش یافته بطوری که امروز شهرکرد با کمینه دمای ۵ و بیشینه دمای ۹ درجه سلیسیوس سردترین مرکز استان کشور است.

منبع: تسنیم