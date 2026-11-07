هشدار قرمز هواشناسی برای کشور صادر شد
سامانه بارش جدیدی که از دیروز وارد کشور شده امروز در استانهای واقع در غرب، شمال غرب، دامنههای زاگرس، دامنههای البرز و سواحل دریای کاسپین شدت میگیرد.
به گزارش تابناک؛ سامانه بارش جدیدی که از دیروز وارد کشور شده امروز در استانهای واقع در غرب، شمال غرب، دامنههای زاگرس، دامنههای البرز و سواحل دریای کاسپین شدت میگیرد.
برای بیشتر استانهای واقع در نیمه غربی کشور هشدار نارنجی اما برای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و مناطقی در خوزستان، لرستان و کردستان هشدار قرمز صادر شده است.
به هموطنان توصیه شده از سفرهای غیر ضروری، اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانهها و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.
مراقبت از باغها، گلخانهها، واحدهای دام و طیور و استخرهای پرورش ماهی در برابر سرما، برف و باران نیز الزامی اعلام شده است.
دمای هوا هم بطور محسوسی کاهش یافته بطوری که امروز شهرکرد با کمینه دمای ۵ و بیشینه دمای ۹ درجه سلیسیوس سردترین مرکز استان کشور است.
منبع: تسنیم
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نظرات بینندگان
استفاده ازنام صحیح دریای کاسپین بعداز سالیان طولانی استفاده از یک نام جعلی جای تشکردارد.کاسپین نام ایرانی وباستانی این دریا است
احسنت
درياي كاسپين
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