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هشدار قرمز هواشناسی برای کشور صادر شد

سامانه بارش جدیدی که از دیروز وارد کشور شده امروز در استانهای واقع در غرب، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز و سواحل دریای کاسپین شدت می‌گیرد.

کد خبر: 4200240تاریخ انتشار: 6018 بازدید۲

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به گزارش تابناک؛ سامانه بارش جدیدی که از دیروز وارد کشور شده امروز در استان‌های واقع در غرب، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های البرز و سواحل دریای کاسپین شدت می‌گیرد. 

 برای بیشتر استان‌های واقع در نیمه غربی کشور هشدار نارنجی اما برای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و مناطقی در خوزستان، لرستان و کردستان هشدار قرمز صادر شده است.

به هموطنان توصیه شده از سفرهای غیر ضروری، اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند. 

مراقبت از باغ‌ها، گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و استخرهای پرورش ماهی در برابر سرما، برف و باران نیز الزامی اعلام شده است. 

دمای هوا هم بطور محسوسی کاهش یافته بطوری که امروز شهرکرد با کمینه دمای ۵ و بیشینه دمای ۹ درجه سلیسیوس سردترین مرکز استان کشور است.

منبع: تسنیم

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برچسب ها

آب و هوابارش بارانسازمان هواشناسیآماده باشسیلابهشدار هواشناسیهشدار قرمز

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نظرات بینندگان

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۰۷:۵۹

استفاده ازنام صحیح دریای کاسپین بعداز سالیان طولانی استفاده از یک نام جعلی جای تشکردارد.کاسپین نام ایرانی وباستانی این دریا است

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۰۷:۵۰

احسنت
درياي كاسپين

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