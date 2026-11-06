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آخرین خبرآخرین اخبار از تعطیلی مدارس و ادارت تهران فردا شنبه
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اطلاعیه تعطیلی مدارس در پی بارش شدید باران و آب گرفتگی معابر

در پی فعالیت سامانه‌های بارشی و تشدید بارش‌ها در سطح کشور، فعالیت مدارس برخی شهرها و استان‌ها در روز شنبه ۱۶ آبان ماه بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران تعطیل و آموزش به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کد خبر: 4200210تاریخ انتشار: 15003 بازدید۰

تعطیلی مدارس
در پی فعالیت سامانه‌های بارشی و تشدید بارش‌ها در سطح کشور، فعالیت مدارس برخی شهرها و استان‌ها در روز شنبه ۱۶ آبان ماه بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران تعطیل و آموزش به صورت مجازی برگزار می‌شود.

خوزستان

ستاد مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد: در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در روز جمعه ۱۵ آبان، با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان فردا شنبه ۱۶ آبان فعالیت همه مدارس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در برخی شهرستان‌ها و بخش‌های نامبرده در این هشدار به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

کرمانشاه

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اعلام این خبر بر لزوم پرهیز شهروندان از ترددهای غیرضروری و توقف در حریم رودخانه‌ها تأکید کرد.


مدارس و دانشگاه‌های ۵ شهرستان لرستان تعطیل شدند

بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان، مدارس تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های شهرستان‌های خرم‌آباد، چگنی، پلدختر، معمولان و رومشکان در نوبت صبح و عصر تعطیل اعلام شدند.
 همچنین مدارس بخش زز و ماهرو و تمامی مدارس روستایی شهرستان الیگودرز در هر دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.
 این تصمیم با توجه به هشدارهای صادرشده و به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی اتخاذ شده است.

احتمال تعطیلی مدارس و ادارات تهران فردا شنبه

با ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور و صدور هشدارهای هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران نیز به یکی از موضوعات مورد توجه خانواده‌ها و شهروندان تبدیل شده است. در حالی که برای برخی مناطق شمالی استان تهران وضعیت قرمز اعلام شده، استاندار تهران از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با پیامدهای بارندگی‌های پیش‌رو خبر داده است. 
با توجه به این شرایط، احتمال تعطیلی مدارس و ادارات تهران فردا شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، تا زمان اعلام این خبر، تصمیم قطعی درباره تعطیلی مدارس یا ادارات استان تهران اعلام نشده است. بر اساس اظهارات استاندار تهران، هنوز خبر رسمی مبنی بر تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه ۱۶ آبان منتشر نشده است. معتمدیان تأکید کرده تصمیم‌های احتمالی درباره محدودیت فعالیت مدارس و ادارات، با توجه به شرایط هر منطقه و براساس گزارش دستگاه‌های تخصصی اتخاذ خواهد شد.
 بنابراین، تا این لحظه فعالیت مدارس تهران در روز شنبه به روال عادی اعلام شده و خانواده‌ها باید منتظر اطلاعیه‌های رسمی استانداری و آموزش‌وپرورش باشند. در خصوص فعالیت ادارات استان تهران نیز تاکنون تصمیمی برای تعطیلی عمومی اعلام نشده است.
 استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان خواسته با آمادگی کامل در میدان باشند و تجهیزات و نیروهای عملیاتی را در نقاط حساس مستقر کنند. معتمدیان همچنین اعلام کرده هرگونه تصمیم درباره محدودیت فعالیت ادارات، متناسب با شرایط هر منطقه و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. با توجه به ادامه بارندگی‌ها و هشدارهای هواشناسی، تاکنون در چند استان و شهرستان تصمیم‌هایی درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس اعلام شده است. 
آخرین وضعیت مناطق اعلام‌شده به شرح زیر است: بنابراین برخلاف نگرانی‌ها درباره وضعیت جوی تهران، مدارس و ادارات این استان طبق اعلام استانداری فردا دایر هستند. در مقابل، در کرمانشاه، خوزستان و زنجان تصمیم‌هایی برای تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس اتخاذ شده و در برخی مناطق قزوین نیز کلاس‌ها به شکل غیرحضوری برگزار می‌شود. هرگونه تغییر جدید در وضعیت فعالیت مدارس و ادارات از طریق اطلاعیه‌های رسمی استانداری‌ها و مراجع مسئول اعلام خواهد شد.

مدارس لرستان فردا شنبه تعطیل نیست

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان، تأکید کرد: فردا شنبه ۱۶ آبان، مدارس این استان تعطیل نیست.
 اصغر صفری راد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در لرستان و امکان تعطیلی مدارس در این استان طی فردا شنبه، اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد بحران لرستان، مدارس استان فردا شنبه ۱۶ آبان‌ماه تعطیل نیست و در همه مقاطع فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. وی تأکید کرد: در صورت تصمیم‌گیری دررابطه‌با تعطیلی مدارس، حتماً این امر از سوی ستاد بحران استان به دانش‌آموزان و اولیای آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

مدارس کردستان فردا تعطیل است

استانداری کردستان: تمامی مدارس استان فردا به‌علت بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب تعطیل است.

مدیریت بحران استان تهران تشکیل جلسه داد

ستاد مدیریت بحران استان تهران که با حضور اعضای ستاد و فرمانداران و مسئولان مدیریت بحران شهرستان‌ها به صورت برخط برگزار شد، آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی و میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار داد.

تصمیم تعطیلی از مراجع رسمی اعلام می‌شود

وی ضمن اطمینان‌بخشی به شهروندان گفت: ستادهای مدیریت بحران در شهرستان‌ها، شهر تهران و مرکز مدیریت بحران استانداری به‌صورت مستمر شرایط را رصد می‌کنند و مردم نیز توصیه‌های هواشناسی و امدادی را جدی بگیرند و از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها و نقاط پرخطر خودداری کنند.

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هواشناسیبارندگیمدیریت بحرانسیلابتعطیلی مدارس

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