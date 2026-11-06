اطلاعیه تعطیلی مدارس در پی بارش شدید باران و آب گرفتگی معابر
در پی فعالیت سامانههای بارشی و تشدید بارشها در سطح کشور، فعالیت مدارس برخی شهرها و استانها در روز شنبه ۱۶ آبان ماه بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران تعطیل و آموزش به صورت مجازی برگزار میشود.
در پی فعالیت سامانههای بارشی و تشدید بارشها در سطح کشور، فعالیت مدارس برخی شهرها و استانها در روز شنبه ۱۶ آبان ماه بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران تعطیل و آموزش به صورت مجازی برگزار میشود.
خوزستان
ستاد مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد: در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در روز جمعه ۱۵ آبان، با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان فردا شنبه ۱۶ آبان فعالیت همه مدارس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در برخی شهرستانها و بخشهای نامبرده در این هشدار به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد خواهد بود.
کرمانشاه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اعلام این خبر بر لزوم پرهیز شهروندان از ترددهای غیرضروری و توقف در حریم رودخانهها تأکید کرد.
مدارس و دانشگاههای ۵ شهرستان لرستان تعطیل شدند
احتمال تعطیلی مدارس و ادارات تهران فردا شنبه
مدارس لرستان فردا شنبه تعطیل نیست
مدارس کردستان فردا تعطیل است
مدیریت بحران استان تهران تشکیل جلسه داد
تصمیم تعطیلی از مراجع رسمی اعلام میشودوی ضمن اطمینانبخشی به شهروندان گفت: ستادهای مدیریت بحران در شهرستانها، شهر تهران و مرکز مدیریت بحران استانداری بهصورت مستمر شرایط را رصد میکنند و مردم نیز توصیههای هواشناسی و امدادی را جدی بگیرند و از حضور در بستر و حریم رودخانهها و نقاط پرخطر خودداری کنند.
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