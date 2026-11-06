اطلاعیه تعطیلی مدارس در پی بارش شدید باران و آب گرفتگی معابر

با ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور و صدور هشدارهای هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران نیز به یکی از موضوعات مورد توجه خانواده‌ها و شهروندان تبدیل شده است. در حالی که برای برخی مناطق شمالی استان تهران وضعیت قرمز اعلام شده، استاندار تهران از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با پیامدهای بارندگی‌های پیش‌رو خبر داده است.

با توجه به این شرایط، احتمال تعطیلی مدارس و ادارات تهران فردا شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، تا زمان اعلام این خبر، تصمیم قطعی درباره تعطیلی مدارس یا ادارات استان تهران اعلام نشده است. بر اساس اظهارات استاندار تهران، هنوز خبر رسمی مبنی بر تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه ۱۶ آبان منتشر نشده است. معتمدیان تأکید کرده تصمیم‌های احتمالی درباره محدودیت فعالیت مدارس و ادارات، با توجه به شرایط هر منطقه و براساس گزارش دستگاه‌های تخصصی اتخاذ خواهد شد.

بنابراین، تا این لحظه فعالیت مدارس تهران در روز شنبه به روال عادی اعلام شده و خانواده‌ها باید منتظر اطلاعیه‌های رسمی استانداری و آموزش‌وپرورش باشند. در خصوص فعالیت ادارات استان تهران نیز تاکنون تصمیمی برای تعطیلی عمومی اعلام نشده است.

استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان خواسته با آمادگی کامل در میدان باشند و تجهیزات و نیروهای عملیاتی را در نقاط حساس مستقر کنند. معتمدیان همچنین اعلام کرده هرگونه تصمیم درباره محدودیت فعالیت ادارات، متناسب با شرایط هر منطقه و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. با توجه به ادامه بارندگی‌ها و هشدارهای هواشناسی، تاکنون در چند استان و شهرستان تصمیم‌هایی درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس اعلام شده است.

آخرین وضعیت مناطق اعلام‌شده به شرح زیر است: بنابراین برخلاف نگرانی‌ها درباره وضعیت جوی تهران، مدارس و ادارات این استان طبق اعلام استانداری فردا دایر هستند. در مقابل، در کرمانشاه، خوزستان و زنجان تصمیم‌هایی برای تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس اتخاذ شده و در برخی مناطق قزوین نیز کلاس‌ها به شکل غیرحضوری برگزار می‌شود. هرگونه تغییر جدید در وضعیت فعالیت مدارس و ادارات از طریق اطلاعیه‌های رسمی استانداری‌ها و مراجع مسئول اعلام خواهد شد.