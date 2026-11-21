سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: افزایش سهمیه سوخت برای استان‌هایی که به دلیل وسعت جغرافیایی و فاصله زیاد شهرها با یکدیگر با مشکل مواجه هستند، در حال بررسی است و باید برای رفع این نگرانی‌ها تدابیر لازم اتخاذ شود.

به گزارش تابناک؛ رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی کمیسیون انرژی از اجرای طرح حذف کارت اضطراری جایگاه‌ها در برخی از استان‌ها و میزان رضایت نمایندگان استان‌های مختلف بیان کرد: نمی‌توان گفت که در کمیسیون انرژی به‌طور کلی درباره این موضوع رأی‌گیری شده یا همه اعضای کمیسیون موافق یا مخالف هستند؛ چراکه واکنش‌ها در استان‌های مختلف متفاوت بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برخی از همکاران ما در حوزه‌های انتخابیه خود، از جمله در استان هرمزگان، نسبت به اجرای این طرح و میزان سهمیه اختصاص‌یافته ابراز نارضایتی کرده‌اند، اما نمایندگان کرمان در کمیسیون انرژی از وضعیت موجود رضایت دارند.

لزوم بررسی افزایش سهمیه در استان‌های دارای مسافت‌های طولانی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وسعت جغرافیایی استان‌ها و میزان تردد در آنها یکسان نیست، تصریح کرد: در برخی استان‌ها مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان، به دلیل فاصله زیاد شهرها و مسیرهای طولانی، سهمیه ۱۶۰ لیتری پاسخگوی نیاز مردم نیست و حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها موجب تشکیل صف در جایگاه‌های سوخت و بروز نارضایتی شده است.

سپهوند ادامه داد: پیشنهاد برخی نمایندگان این است که سهمیه فعلی به ۲۰۰ یا ۲۱۰ لیتر افزایش پیدا کند تا مشکلات موجود برطرف شود. افزایش سهمیه در استان‌هایی که با چنین شرایطی مواجه هستند، در حال بررسی است تا بتوان برای رفع مشکلات آنها تصمیم مناسبی اتخاذ کرد.

وی با اشاره به اینکه در برخی استان‌ها به دلیل مساحت کمتر و ترددهای محدودتر، چنین نگرانی‌هایی وجود ندارد، گفت: در استان‌هایی مانند اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی که طرح در حال اجراست، نگرانی قابل توجهی در این زمینه گزارش نشده است. همچنین در استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح نشده است.

تعدادی کارت سوخت در اختیار جایگاه‌ها قرار خواهد گرفت

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه بخش عمده نگرانی‌ها مربوط به افرادی است که به دلیل تردد زیاد به سوخت بیشتری از سهمیه ۱۶۰ لیتری نیاز دارند، اظهار کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چند راهکار را برای مدیریت این موضوع در سامانه‌ای که ایجاد کرده، در دستور کار قرار داده است.

سپهوند افزود: یکی از این راهکارها ایجاد امکانی برای افرادی است که به سوخت بیشتری نیاز دارند تا بتوانند با ثبت کد ملی خود، نیازشان را اعلام کنند. همچنین قرار است تعدادی کارت سوخت آزاد در اختیار جایگاه‌ها قرار گیرد تا این افراد بتوانند نیاز سوختی خود را با همان نرخ ۱۰ هزار تومان تأمین کنند و نگرانی آنها برطرف شود.

حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در جلوگیری از قاچاق سوخت موثر است

وی با بیان اینکه مشکلات و نقاط ضعف اجرای طرح قابل رفع است، تأکید کرد: هدف اصلی طرح کارت اضطراری جایگاه‌ها محدود کردن مصرف سوخت مردم نیست، بلکه جلوگیری از قاچاق بنزین است؛ طرحی که در زمینه مقابله با قاچاق سوخت تاکنون نتایج بسیار خوبی داشته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: با توجه به نتایج مثبت طرح در مقابله با قاچاق سوخت، باید نقاط ضعف آن نیز شناسایی و برطرف شود. کمیسیون انرژی مجلس نیز این موضوع را برای مدیریت بهتر طرح و نظارت بر روند اجرای آن پیگیری می‌کند.

منبع: ایسنا



