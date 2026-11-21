محمود خسروی‌وفا به دنبال تمدید ریاستش در کمیته ملی المپیک است و شاید تنها یک رقیب جدی داشته باشد که آن هم هنوز برای ورود به انتخابات و ماندن تا روز پایانی، تردیدهایی دارد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، انتخابات کمیته ملی المپیک در شرایطی قرار است ۷ دی ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که ثتب‌نام نامزدها از ۷ آذرماه آغاز خواهد شد و این فرآیند تا ۲۱ آذرماه ادامه دارد. طبیعتاً ترکیب نامزدها هنوز مشخص نشد، اما گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه وجود دارد که می‌توان درباره آن مباحثی را مطرح کرد. از جمله اینکه محمود خسروی‌وفا تصمیم گرفته برای تمدید ریاستش در انتخابات حضور پیدا کند و علیرضا دبیر هم یکی از گزینه‌هایی است که نامش به صورت جدی برای ریاست کمیته ملی المپیک مطرح شده که هنوز تصمیم نهایی او مشخص نیست.

دلیل دو ساله بودن ریاست کمیته ملی المپیک

تفاوت این دوره از انتخابات کمیته ملی المپیک با ادوار قبلی، کوتاه مدت بودن ریاست است. براساس تصمیمی که در مجمع سال گذشته گرفته شد، رئیس بعدی کمیته ملی المپیک فقط یک دوره دو ساله را تجربه خواهد کرد و پس از المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بار دیگر انتخابات برگزار خواهد شد تا دوره چهار ساله رئیس و هیئت اجرایی‌اش، از پایان هر المپیک تا پایان المپیک بعدی باشد که فرصت برنامه‌ریزی و نتیجه‌گیری برای رئیس و همراهانش فراهم شود. به این ترتیب راحت‌تر هم می‌توان درباره عملکرد افراد در کمیته ملی المپیک نتیجه‌گیری کرد و برای تمدید یا تغییر رئیس تصمیم گرفت.

خسروی‌وفا و حضور جدی در انتخابات پیش‌رو

محمود خسروی‌وفا از شهریورماه ۱۴۰۱ که در انتخابات کمیته ملی المپیک موفق به کسب بیشتری آرا شد و بالاتر از مهدی علی‌نژاد به ریاست کمیته ملی المپیک رسید، جای رضا صالحی‌امیری را در این ساختار گرفت و دوره چهارساله او شهریورماه به پایان رسید. با این حال براساس موافقت وزیر ورزش و تأیید مجمع، قرار بر این شد که باتوجه به تداخل تاریخ انتخابات کمیته ملی المپیک و آغاز رقابت‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، انتخابات چند ماهی به تعویق بیافتد و زمان ریاست هم دو ساله شود تا از دوره بعدی، ترتیب انتخابات و مدت زمان ریاست به دوره معقول‌تری برسد. حالا خسروی‌وفا که در المپیک ۲۰۲۴ پاریس ریاست کمیته ملی المپیک را به عهده داشته، علاقه دارد که در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس هم در این مسئولیت باقی بماند و ممکن است پس از این دوره دو ساله قصد داشته باشد جای خود را به فرد دیگری بدهد.

تلاش علی‌نژاد برای منصرف کردن معاون پیشین پزشکیان

از مدتی پیش گمانه‌زنی‌ها در خصوص نامزدهای ریاست کمیته ملی المپیک آغاز شد. در این میان نام شهرام دبیری هم به عنوان یکی از افراد علاقه‌مند برای حضور در انتخابات مطرح شده بود که گفته می‌شود، مهدی علی‌نژاد به عنوان دبیر کمیته ملی المپیک جلسه‌ای با او برگزار کرده و معاون برکنار شده مسعود پزشکیان را از حضور در انتخابات منصرف کرده تا یکی از رقبای محمود خسروی‌وفا وارد انتخابات نشود. طبیعتاً تلاش بر این است که خسروی‌وفا بار دیگر به ریاست کمیته ملی المپیک برسد و دوره دو ساله و کوتاه مدت را هم تجربه کند تا برنامه‌ریزی فعلی ادامه داشته باشد، با این حال نام علیرضا دبیر هم به صورت جدی برای ریاست کمیته ملی المپیک مطرح شده و خود او هم این موضوع را تأیید کرده است.

دبیر، جدی‌ترین گزینه برای رقابت با خسروی‌وفا

علیرضا دبیر که دوران موفقی را در فدراسیون کشتی پشت سر گذاشته، علاوه بر نتیجه‌گیری فنی در سال‌های اخیر، از نظر زیرساختی هم اقدامات مؤثری را برای کشتی انجام داده که همین کارنامه او، باعث شده بسیاری دبیر را گزینه‌ای جدی برای پست‌های بالاتر در ورزش معرفی کنند. پیش از این حتی نام دبیر برای ریاست فدراسیون فوتبال هم مطرح بود و حالا براساس گفته‌های خودش، فشار زیادی روی او وجود دارد تا خودش را برای ریاست کمیته ملی المپیک نامزد کند. هرچند دبیر اعلام کرده تصمیم قطعی‌اش را به زودی خواهد گرفت که آیا کشتی را رها کرده و ادامه مدیریتش را در کمیته ملی المپیک دنبال کند یا همچنان به ریاستش در فدراسیون کشتی ادامه دهد. در صورتی که دبیر نامزد ریاست کمیته ملی المپیک شود، محمود خسروی‌وفا یک رقیب جدی خواهد داشت، اما ترکیب مجمع انتخاباتی هم مشخص نمی‌کند که کدام یک از این دو اسم می‌تواند شانس بالاتری برای ریاست داشته باشد.

تلاش‌های پشت پرده صالحی‌امیری نتیجه می‌دهد؟

البته فقط علیرضا دبیر نیست که نامش به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست کمیته ملی المپیک مطرح شده؛ رضا صالحی امیری که پیش از این تجربه ریاست در این کمیته را داشته و اکنون هم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت چهاردهم است، پشت صحنه تلاش می‌کند تا گزینه‌های خود را داشته باشد. کمتر کسی در ورزش کشور حضور دارد که از اختلاف میان صالحی امیری و خسروی‌وفا باخبر نباشد و از همین‌رو، وزیر فعلی دولت مسعود پزشکیان بدش نمی‌آید که در صورت توان، تغییر را شکل دهد. حتی گفته شده یکی از اعضای فعلی هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که رئیس یکی از فدراسیون‌های ناکام در بازی‌های آسیایی بوده، با صالحی امیری جلسه‌ای را برگزار کرده تا در صورت حضور گزینه وزیر میراث فرهنگی، از امتیازات خاصی برخوردار شود.

مانع جدی برای بازگشت وزیر دولت روحانی به ورزش

نام مسعود سلطانی‌فر این روزها مطرح شده که از سوی رضا صالحی‌امیری حمایت می‌شود تا در صورت امکان برای پست ریاست کمیته ملی المپیک ثبت‌نام کند. وزیر ورزش دولت حسن روحانی که رابطه خوبی هم با دولت فعلی دارد، اما یک مانع بزرگ برسر راه سلطانی‌فر وجود دارد. او برای اینکه نامزد ریاست کمیته ملی المپیک شود، باید عضو مجمع باشد که چنین شرایطی را ندارد و این اتفاق فقط زمانی می‌تواند رخ بدهد که او یکی از خبرگان ورزشی در مجمع کمیته ملی المپیک شود و این اتفاق هم فقط با تأیید خسروی‌وفا رقم خواهد خورد. در ساختاری فعلی کمیته ملی المپیک، مهدی علی‌نژاد زمانی معاون مسعود سلطانی‌فر بوده و شاید همین رابطه شرایط را به سود او تغییر دهد، اما در ساختار انتخابات طبیعی است که افراد سمت و سوی خود را مشخص کنند و در این انتخابات هم شرایط دیگری حاکم نخواهد بود.

نقش دنیامالی در پازل انتخابات کمیته ملی المپیک

شاید اینجا نقش احمد دنیامالی راهم نباید نادیده گرفت؛ در هر صورت او به عنوان وزیر ورزش و جوانان می‌تواند نقشی تعیین کننده در انتخابات داشته باشد و اعضای مجمع که بیشتر آنها رؤسای فدراسیون‌ها هستند، باید هماهنگی‌هایی هم با وزیر ورزش داشته باشند. بنابراین این شرط را هم نباید نادیده گرفت که رئیس بعدی کمیته ملی المپیک، باید با وزیر ورزش و جوانان هم هماهنگی‌هایی داشته باشد و از همین‌رو خیلی‌ها هم پشت پرده منتظر معرفی نامزدی از سوی دنیامالی می‌مانند. هرچند تا به اینجا صحبتی جدی در این خصوص نشده و صرفاً نام مناف هاشمی مطرح شده که پیش از این دبیر کمیته ملی المپیک بود و اکنون معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان است. هرچند صحبت از تلاش‌های هاشمی برای ورود به انتخابات از مدت‌ها پیش مطرح بود، اما گفته می‌شود که او برای ورود به انتخابات نیاز به تأیید وزیر ورزش و جوانان دارد؛ اتفاقی که برای محمدشروین اسبقیان رقم خورده و او برای ثبت‌نام ریاست کمیته ملی پارالمپیک با دنیامالی هماهنگ کرده، اما وزیر ورزش هنوز برای حضور معاون توسعه مدیریت و منابع خودش در انتخابات کمیته ملی المپیک موافق نیست. البته مناف هاشمی هم برای ورود به انتخابات باید از فدراسیون کبدی اقداماتی را صورت دهد که این اتفاق نیز هنوز رخ نداده است.

پیش‌بینی تک کاندیدا شدن انتخابات کمیته ملی المپیک

با تمام این اوصاف، احتمالاً جدی‌ترین گزینه‌ها برای ریاست کمیته ملی المپیک و رقابت در انتخابات آتی، محمود خسروی‌وفا و علیرضا دبیر باشند. تا به اینجای کار حضور خسروی‌وفا در انتخابات قطعی است و علیرضا دبیر و تردیدهایش هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. هرچند بعید نیست که دبیر ثبت‌نام خود را هم انجام دهد و پیش از انتخابات به نتیجه برسد که کناره‌گیری کند تا خسروی‌وفا به عنوان تک کاندیدا دو سال دیگر بر کمیته ملی المپیک ریاست کند. این مسیر البته می‌تواند متفاوت هم باشد و در نهایت برخی در ساختار فعلی دولت، خسروی‌وفا را مجاب به کناره‌گیری کنند تا به جای ادامه روند فعلی در کمیته ملی المپیک، مدیریت این کمیته با حضور فردی مانند علیرضا دبیر، نوین و البته جوان‌تر شود. هرچه هست، پیش‌بینی‌ها اینگونه است که انتخابات آتی کمیته ملی المپیک احتمالاً تک کاندیدا باشد که این تک کاندیدا یا خسروی‌وفا خواهد بود یا علیرضا دبیر.