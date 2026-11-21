به گزارش تابناک؛ مدتی است که بحث اضافه شدن یک مربی خارجی به کادرفنی تیم ملی وجود دارد. امیر قلعه‌نویی در آخرین صحبت خود بعد از بازگشت تیم ملی به ایران در این باره گفت: دنبال همکاری هستیم که نگرش او به ما بخورد و دستیار جدید خارجی خواهد بود.

گفته می‌شود کارنامه چند مربی خارجی در اختیار امیر قلعه‌نویی قرار گرفته تا سرمربی تیم ملی از بین آنها یک نفر را انتخاب کند.

این مربیان از کشورهای اسپانیا، هلند و پرتغال هستند و در صورت نهایی شدن یک نفر به جمع دستیاران امیر قلعه‌نویی اضافه خواهد شد.

منبع: تسنیم