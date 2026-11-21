اعتراض رسمی باشگاه پرسپولیس به کمیته داوران ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰: ۳۸ اخبار ورزشی اخبار فوتبال ایران اعتراض رسمی باشگاه پرسپولیس به کمیته داوران باشگاه پرسپولیس به طور رسمی در نامه‌ای به کمیته داوران نسبت به داوری‌های مسابقات این تیم اعتراض کرد.

به گزارش تابناک؛ باشگاه پرسپولیس بعد از دیدار روز گذشته مقابل پیکان، نسبت به قضاوت مرتضی منصوریان داور این مسابقه و همچنین تصمیمات احمد محمدی داور VAR معترض بودند. سرخپوشان معتقدند در صحنه رد گل محمد عمری و همچنین پنالتی روی علیپور، احمد محمدی از اتاق VAR تأثیرگذار بوده و به ضرر پرسپولیس تصمیم‌گیری شده است.

در همین راستا پرسپولیس در نامه‌ای به سازمان لیگ و کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اعتراض رسمی خود به قضاوت داوران دیدار با پیکان و همچنین چند دیدار اخیر این تیم را اعلام کرد.