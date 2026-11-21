«نماینده ویژه عربستان سعودی در امور مذاکرات و تلاش‌های صلح» ، با تأکید بر تداوم هم‌زمان سیاست بازدارندگی و گفت‌وگو با ایران، خواستار دستیابی به تضمین‌های امنیتی متقابل میان دو کشور برای جلوگیری از تکرار درگیری‌ها شد.

به گزارش تابناک؛ منال رضوان، نماینده ویژه عربستان سعودی در امور مذاکرات و تلاش‌های صلح، با تأکید بر تداوم هم‌زمان سیاست بازدارندگی و گفت‌وگو با ایران، خواستار دستیابی به تضمین‌های امنیتی متقابل میان دو کشور برای جلوگیری از تکرار درگیری‌ها شد.

رضوان که در کنفرانسی در شهر ناپل سخن می‌گفت، اظهار کرد عربستان سعودی ضمن پیگیری گفت‌وگو با ایران، به بازدارندگی در برابر تهدیدها ادامه خواهد داد.

او تأکید کرد که دو طرف باید به تضمین‌های امنیتی متقابلی دست پیدا کنند تا از وقوع دور دیگری از درگیری‌ها، که ممکن است خشونت‌بارتر از گذشته باشد، جلوگیری شود.

نماینده ویژه عربستان با اشاره به پیوند امنیت این کشور با ثبات منطقه گفت امنیت سعودی تا حدی به ثبات کشورهای همسایه، از جمله ایران، وابسته است.

رضوان همچنین درباره گروه‌های مقاومت در منطقه از جمله انصارالله یمن، گروه‌های عراقی و حزب‌الله لبنان، گفت این گروه‌ها به دلیل فعالیت در بسترهای سیاسی و اجتماعی متفاوت، به رویکردهای سیاسی متناسب با شرایط خاص خود نیاز دارند.

او با اشاره به اینکه این گروه‌ها ممکن است در برخی مواقع مستقل از تهران عمل کنند، در عین حال ادعا کرد که «آن‌ها بدون ارتباط، نفوذ و حمایت ایران نمی‌توانند رشد و پیشرفت کنند».

منبع: فارس